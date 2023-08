Zapatos deportivos artesanales hechos con sarape de telar, un producto de la pandemia

“Cuando cierran todo, nosotros no sabíamos qué hacer, no podíamos seguir trabajando porque no había turismo en ningún lado, nuestra producción bajó y nos tuvimos que renovar e idear un nuevo producto, pues había mucho tiempo para plasmar la idea completa”, narró.

Por ello, en 2021, comenzó con la creación de zapatos deportivos armados y adornados de manera artesanal.

Primero, lanzó su producto estrella, un calzado con aplicaciones de sarape, elaborado con telar de pedal por artesanos locales que se han dedicado al rubro textil desde hace décadas.

“Orgullosamente, personas de la tercera edad nos ayudan a la elaboración del sarape, tienen tanta experiencia que nosotros les explicamos cómo queremos la tela y ellos la elaboran a su tiempo, con las especificaciones necesarias y nos es más fácil realizar los cortes y costuras”, indicó.