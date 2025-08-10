Asesinos, en el documental y la ficción

Desde el género documental hasta el de ficción, las plataformas de streaming han estado muy competitivas entre los últimos días de julio y los primeros del mes de agosto.

Fue así como Netflix dio la pauta con el estreno el pasado miércoles 30 de julio al estreno de cuando menos tres recomendables series donde sus protagonistas son, dentro del género documental, desde asesinos como sus víctimas con “Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam”, del nominado al Oscar Joe Berlinger sobre el notorio asesino que un día como hoy, pero de 1977, fue capturado tras haber sembrado el terror en la ciudad de Nueva York, mientras que HBO Max estrenó el viernes 1 la serie brasileña “La muerte del actor Rafael Miguel”, de Mauricio Dias y Luisa Campoz y el lunes 4 “Los asesinatos de la tienda de yogurt”, de Margaret Brown.

La primera se centra en el asesinato el 9 de junio del 2019 no solo del mencionado actor brasileño Rafael Miguel, quien alcanzó el estrellato como actor infantil en la serie que causó sensación a nivel continental “Chiquititas” sino de sus padres a manos del padre de la novia del muchacho y que puso de cabeza en su momento a todo Brasil, y la segunda de un no menos sonado caso del asesinato de cuatro chicas en una tienda de yogurt en la capital del estado de Texas, Austin, el 6 de diciembre de 1991 y que a pesar de haber sucedido hace más de tres décadas y hubo quienes fueron encontrados culpables por el mismo aún deja muchas dudas en el aire.

Pero volviendo a Netflix, el pasado miércoles 6 estrenó la muy esperada segunda temporada de “Merlina”, el spinoff de la legendaria serie de televisión y posteriormente película de los años 90 “Los locos Addams” la cual, protagonizada por esa estrella en ascenso que es Jenna Ortega fue todo un suceso el 2022 bajo la dirección y producción de Tim Burton, el cineasta que desde finales de los años 80 y sus primeras versiones de “Beetlejuice” (1988) y “Batman” (1989), aprendió a “salirse con la suya” dentro del humor negro con su particular ingenio con historias plagadas de fantasmas, monstruos y asesinos ahora con Steve Buscemi y Anthony Michael Hall.