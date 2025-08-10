Asesinos, en el documental y la ficción

Show
/ 10 agosto 2025
    Asesinos, en el documental y la ficción

Jenna Ortega fue todo un suceso el 2022 bajo la dirección y producción de Tim Burton

Desde el género documental hasta el de ficción, las plataformas de streaming han estado muy competitivas entre los últimos días de julio y los primeros del mes de agosto.

Fue así como Netflix dio la pauta con el estreno el pasado miércoles 30 de julio al estreno de cuando menos tres recomendables series donde sus protagonistas son, dentro del género documental, desde asesinos como sus víctimas con “Conversaciones con asesinos: Las cintas del Hijo de Sam”, del nominado al Oscar Joe Berlinger sobre el notorio asesino que un día como hoy, pero de 1977, fue capturado tras haber sembrado el terror en la ciudad de Nueva York, mientras que HBO Max estrenó el viernes 1 la serie brasileña “La muerte del actor Rafael Miguel”, de Mauricio Dias y Luisa Campoz y el lunes 4 “Los asesinatos de la tienda de yogurt”, de Margaret Brown.

La primera se centra en el asesinato el 9 de junio del 2019 no solo del mencionado actor brasileño Rafael Miguel, quien alcanzó el estrellato como actor infantil en la serie que causó sensación a nivel continental “Chiquititas” sino de sus padres a manos del padre de la novia del muchacho y que puso de cabeza en su momento a todo Brasil, y la segunda de un no menos sonado caso del asesinato de cuatro chicas en una tienda de yogurt en la capital del estado de Texas, Austin, el 6 de diciembre de 1991 y que a pesar de haber sucedido hace más de tres décadas y hubo quienes fueron encontrados culpables por el mismo aún deja muchas dudas en el aire.

Pero volviendo a Netflix, el pasado miércoles 6 estrenó la muy esperada segunda temporada de “Merlina”, el spinoff de la legendaria serie de televisión y posteriormente película de los años 90 “Los locos Addams” la cual, protagonizada por esa estrella en ascenso que es Jenna Ortega fue todo un suceso el 2022 bajo la dirección y producción de Tim Burton, el cineasta que desde finales de los años 80 y sus primeras versiones de “Beetlejuice” (1988) y “Batman” (1989), aprendió a “salirse con la suya” dentro del humor negro con su particular ingenio con historias plagadas de fantasmas, monstruos y asesinos ahora con Steve Buscemi y Anthony Michael Hall.

Temas


Opinión
Series

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Netflix

COMENTARIOS

Selección de los editores
La otra invasión

La otra invasión
Los ingredientes para un lunch básico para este regreso a clases, han reportado fuertes incrementos.

Saltillo: ingredientes para lunch suben hasta 51% previo al regreso a clases
La frontera México-EU se ha convertido en una zona militarizada por las fuerzas armadas norteamericanas.

Transforma Trump a frontera con México en una zona militar

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el próximo 1 de agosto el programa de pensión Mujeres Bienestar dará inicio al registro.

Pensión Mujeres Bienestar 2025... ¿Qué apellidos se registran del 11 al 16 de agosto? (Calendario Oficial)
Ángela Ruiz y Etan Nuño, abanderados de México en los Juegos Panamericanos Junior 2025 en Asunción, Paraguay.

Ángela Ruiz encamina a México en arranque de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025
Ante la colocación de minas terrestres por parte de grupos criminales, el Ejército Mexicano se blinda y alista la compra de cerca de 100 detectores de este tipo de explosivos.

Ejército Mexicano se blinda ante minas terrestres del narcotráfico
Angelique Boyer encabeza el nuevo remake de ‘La Dueña’, una historia de amor, traición y venganza que Televisa estrenará en 2026 con un elenco de lujo.

¿La vas a ver? ¡Así luce Angelique Boyer como la nueva ‘Dueña’ en la telenovela ‘Doménica Montero’
Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Cancillería mexicana han considerado como inadmisible que fuerzas armadas de EU ingresen al país.

Ante amenaza de Trump: soberanía, la ‘línea roja’ que tiene Claudia Sheinbaum