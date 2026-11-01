Asesinos seriales, narcos y refritos

Justo en vísperas del Día de Muertos, las plataformas de streaming estuvieron muy movidas durante la última semana de octubre, con estrenos de series tanto de ficción como del género documental para todos los gustos.

En lo relacionado con el documental, primero llegó ViX con el estreno de ‘Operación Cisne Negro’, el pasado martes 27, y después, el jueves 29, Netflix presentó ‘La caída de El Mayo’. Se trata de dos miniseries enfocadas, la primera, en la operación que desembocó en la captura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, y la segunda, en el operativo tan denostado por esta administración gubernamental que terminó con la entrega de ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos. Ambas son dos muy buenos ejemplos de lo que el oficio audiovisual puede llegar a ser a través de buenas investigaciones que, lejos de querer quedar bien con alguien, se limitan a realizar su mejor trabajo.

Siguiendo con el documental, pero también con la ficción, HBO estrenó el mismo jueves 29 su miniserie documental sobre un asesino serial poco conocido, pero muy singular, que asoló la Ciudad de México durante los primeros años del nuevo milenio: ‘El Poeta Caníbal’, título que retoma el nombre del criminal. Por su parte, otras plataformas estrenaron el viernes 30 desde series originales del género de ficción, como ‘Nocturno’, de Apple TV, protagonizada por Liev Schreiber (‘Ray Donovan’) y Stephen Graham (‘Adolescencia’), hasta la segunda temporada de ‘Dexter: Resurrección’, de Paramount+, con más historias sobre asesinos seriales.