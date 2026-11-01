Asesinos seriales, narcos y refritos

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    Asesinos seriales, narcos y refritos
    Opción. Las plataformas apostaron por historias criminales basadas en investigaciones, relatos de ficción sobre asesinos y nuevas versiones de melodramas que siguen encontrando eco en la actualidad. ILUSTRACIÓN: ARCHIVO

Las nuevas producciones sobre figuras del narcotráfico y asesinos seriales comparten cartelera con el regreso de una historia clásica de la televisión mexicana

Justo en vísperas del Día de Muertos, las plataformas de streaming estuvieron muy movidas durante la última semana de octubre, con estrenos de series tanto de ficción como del género documental para todos los gustos.

En lo relacionado con el documental, primero llegó ViX con el estreno de ‘Operación Cisne Negro’, el pasado martes 27, y después, el jueves 29, Netflix presentó ‘La caída de El Mayo’. Se trata de dos miniseries enfocadas, la primera, en la operación que desembocó en la captura de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como ‘El Chapo’, y la segunda, en el operativo tan denostado por esta administración gubernamental que terminó con la entrega de ‘El Mayo’ Zambada a Estados Unidos. Ambas son dos muy buenos ejemplos de lo que el oficio audiovisual puede llegar a ser a través de buenas investigaciones que, lejos de querer quedar bien con alguien, se limitan a realizar su mejor trabajo.

Siguiendo con el documental, pero también con la ficción, HBO estrenó el mismo jueves 29 su miniserie documental sobre un asesino serial poco conocido, pero muy singular, que asoló la Ciudad de México durante los primeros años del nuevo milenio: ‘El Poeta Caníbal’, título que retoma el nombre del criminal. Por su parte, otras plataformas estrenaron el viernes 30 desde series originales del género de ficción, como ‘Nocturno’, de Apple TV, protagonizada por Liev Schreiber (‘Ray Donovan’) y Stephen Graham (‘Adolescencia’), hasta la segunda temporada de ‘Dexter: Resurrección’, de Paramount+, con más historias sobre asesinos seriales.

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Para terminar, y siguiendo con el género de la ficción, ViX volvió a estar de estreno el mismo viernes 30 con la cuarta versión para la pantalla chica, ahora en formato de serie, de la historia original de la escritora cubana Caridad Bravo Adams: ‘Yo no creo en los hombres’. En esta ocasión, Valentina Buzzurro (‘Regalo de amor’) se convierte en una digna heredera de las protagonistas de las anteriores telenovelas, interpretadas, respectivamente, por Maricruz Olivier, Gabriela Roel y Adriana Louvier. Se trata de una historia tristemente cada vez más vigente, sobre una mujer que es violentada y debe enfrentarse a todo un sistema patriarcal con tal de obtener justicia.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com

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Columna: Sopeoperas

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