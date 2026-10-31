Entre Elvis Presley y Maldita Vecindad

Unos días después del centenario de Chuck Berry, considerado por varias razones como “El padre del rock”, HBO estrenó el documental ‘EPIC’, que tiene como protagonista a “El rey del rock”, Elvis Presley.

El título tiene un doble significado, pues, además de traducirse literalmente como un evento “épico”, sus letras mayúsculas sintetizan el contenido del documental: ‘Elvis Presley in Concert’. Bajo la dirección del cineasta australiano Baz Luhrmann, quien en 2022 estrenó el éxito de crítica y taquilla que fue la biopic ‘Elvis’, protagonizada por el nominado al Óscar Austin Butler, esta producción incluye una serie de imágenes y grabaciones inéditas. Algunas de ellas han caído de la gracia de muchos fans, al considerar, entre otras cosas, que un artista no debe opinar de política. Sin embargo, el documental ofrece lo que mejor sabía hacer Elvis: ser un showman, durante su última etapa profesional en las décadas de los 60 y 70.

La misma semana del estreno de este documental coincidió, el jueves 22, con la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, donde los máximos ganadores fueron, por un lado, los regios de Fuerza Regida, con un total de ocho galardones, entre ellos el de Artista del Año (Dúo o Grupo), seguidos por Bad Bunny, con siete (entre ellos, el de Artista del Año - Solista). Karol G obtuvo cuatro, destacando entre ellos el primer reconocimiento histórico elegido por los fans como “Artista de los Fans”, empatando en cantidad con Peso Pluma y Romeo Santos. Con tres galardones en total quedaron Rosalía, Tito Double P y Prince Royce. Rosalía también obtuvo el reconocimiento del Salón de la Fama.

Por otro lado, la última semana de octubre dio inicio el pasado domingo 25 con el aniversario número 40 de la llegada al primer lugar de la hoy clásica balada del pop en inglés ‘True Colors’, interpretada por una de las grandes del género, Cyndi Lauper. Luego de llegar a la cima de popularidad de Billboard y mantenerse durante dos semanas en el sitio de honor, además de darle una nominación al Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina de 1986, con el paso de los años se convirtió en un himno de la comunidad gay. Su lanzamiento coincidió con la muerte de su amigo Gregory Natal a causa del VIH/sida, hecho que la conmovió y la llevó a crear el fondo True Colors.

Para terminar, y justo hablando de aniversarios, la semana cerró con broche de oro con la realización, el viernes 30, en la Arena Ciudad de México, del ya tradicional concierto ‘Día de Muertos en la Vecindad: Ofrenda para los Ancestros’, de la banda de rock mexicano Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, con el que celebran, a su vez, el 40 aniversario de su formación. Aunque tenían previsto continuar el próximo fin de semana en Guadalajara, tuvieron que posponer la presentación por motivos de logística; sin embargo, ya confirmaron una nueva fecha en aquella ciudad para el 28 de mayo del próximo año. Esperamos que programen otro concierto próximamente en el norte del país.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx