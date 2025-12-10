¡De ‘El Desaire’ a Sundance! Celebra Guillermo Alonso por la selección de la cinta mexicana ‘La Cazadora’

Con bombo y platillo, el ambiente cinematográfico en México celebró que la cinta La Cazadora, protagonizada por Adriana Paz, formará parte de las proyecciones del próximo Festival de Cine de Sundance. El júbilo fue mayor en Saltillo debido a que el actor Guillermo Alonso, uno de los protagonistas de ‘El Desaire’, también forma parte del elenco. La noticia se confirmó desde la cuenta oficial de Instagram del Festival de Cine de Sundance, donde se presentaron los proyectos seleccionados por su innovación, frescura, perspectiva y talento emergente. Precisamente esta película es la ópera prima de la directora Suzanne Andrews Correa, con quien Alonso colaboró al darle vida a uno de los personajes de la historia, ambientada en Chihuahua, México.

CONTENTO CON LA NOTICIA Alonso utilizó sus redes sociales para dar a conocer la noticia y celebrar un logro más en su carrera, la cual se ha desarrollado principalmente en Estados Unidos, donde ha destacado en series como la exitosa ‘9-1-1’, protagonizada por Angela Bassett, o en ‘Billy the Kid’, junto al actor Tom Blyth. “Empecé en Estados Unidos porque empecé a estudiar allá. Quería ser doctor y estaba estudiando medicina, y luego me cambié a mitad de carrera y me quedé allá”, contó a VMÁS días antes de comenzar a filmar bajo la dirección de Gabriel Ramos y en coproducción de Vanguardia, el Epic Film Institute y la Universidad Carolina. “De Juárez pal mundo”, escribió Guillermo desde su Instagram para celebrar la noticia retomada por Variety.

SU PASO POR FESTIVALES La película coahuilense ‘El Desaire’ ha cosechado premios y proyecciones en festivales nacionales e internacionales, destacando los más recientes en el Festival Plano Norte en Corto y el Festival Internacional de Cine de León. Además, junto a Vico Escorcia y Gabriel Ramos, asistió al Love & Hope International Film Festival, donde estuvo nominado como Mejor Actor, además de otras categorías por la cinta mexicana escrita por Elena Barbosa, Jorge Sarmiento y Alba Garza.

¿QUÉ ES ‘LA CAZADORA’? La selección representa el regreso de la directora mexicano-estadounidense al certamen donde obtuvo en 2019 el Premio del Jurado en Cortometrajes: Ficción de EU con Green (2018), historia sobre un conductor de bicitaxi turco indocumentado en Nueva York cuya vida queda bajo amenaza tras un encuentro con la policía. Escrita y dirigida por Andrews Correa e inspirada en hechos reales, ‘La Cazadora’ se sitúa en Ciudad Juárez y sigue a una mujer que responde a un llamado desesperado ante la impunidad que rodea la violencia contra las mujeres.

“La Cazadora es un proyecto que me atravesó profundamente desde la primera lectura. Interpretar a una mujer que decide enfrentarse a un sistema que insiste en silenciarla ha sido uno de los retos más intensos y transformadores de mi carrera. Estoy muy agradecida de compartir esta película en Sundance, un festival que siempre ha impulsado historias valientes y necesarias”, comentó Adriana Paz en un comunicado. Adriana Paz encabeza el elenco, en el que también aparecen Jennifer Trejo, conocida por su participación en Radical; Teresa Sánchez, reconocida en Sundance 2022 con un Premio Especial del Jurado a la actuación; el cantante Eme MalaFe en su primer trabajo cinematográfico, y una participación especial de Leidi Gutiérrez.

"Ha sido un privilegio poder contar esta historia y será un gran honor estrenar La Cazadora en el Festival de Sundance, que me ha apoyado tanto como artista. Hace 10 años me lancé por este camino con la intención de entender las circunstancias, las injusticias y las emociones que empujaron a una mujer hacia estos actos desesperados. No quise juzgar, sino sumergir al espectador en la perspectiva de la protagonista para generar una empatía profunda y desafiante", expresó a Reforma.