Aylín Mujica despide a su hijo con un desgarrador mensaje: ‘Mi corazón está devastado’

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    Aylín Mujica despide a su hijo con un desgarrador mensaje: ‘Mi corazón está devastado’
    Despedida. Aylín Mujica compartió una fotografía de Mauro junto a un emotivo mensaje en el que recordó el amor y la alegría que transmitía su hijo. FOTO: INTERNET

Mauro padecía neumonía y se encontraba en Barbados. De acuerdo con los primeros reportes, hizo ejercicio, sufrió una crisis y, aunque fue trasladado a un hospital, no fue posible salvarle la vida

La amarga noticia de la muerte de su hijo le rompió el corazón a la actriz y conductora Aylín Mujica, quien enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

Luego de varias horas sin comunicarse con sus miles de seguidores ni con sus compañeros del gremio artístico, la cubana publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, dedicado a su hijo Mauro.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó la villana de telenovelas ante sus 1.7 millones de seguidores.

¿DE QUÉ MURIÓ EL HIJO DE AYLÍN MUJICA?

La estrella de Telemundo acompañó el texto con una fotografía de Mauro, fruto de su matrimonio con el músico cubano Osamu Menéndez.

“Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida”, continuó escribiendo la actriz de ‘La Dueña’ y ‘Los Miserables’.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, Mauro padecía neumonía y se encontraba en Barbados. Presuntamente realizó ejercicio, sufrió una crisis y, aunque fue trasladado a un hospital, no fue posible salvarle la vida.

En la publicación, diversas figuras de la industria del entretenimiento hispano le expresaron sus condolencias, entre ellas Scarlett Ortiz, Rodner Figueroa, Elizabeth Gutiérrez, Latin Lover, William Valdés, Mayra Rojas y Fran Meric.

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Al momento de la tragedia, Aylín Mujica se encontraba en Colombia grabando el reality ‘Top Chef VIP’, producción de Telemundo que se estrenará el próximo mes de septiembre.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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