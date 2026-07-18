Aylín Mujica despide a su hijo con un desgarrador mensaje: ‘Mi corazón está devastado’

La amarga noticia de la muerte de su hijo le rompió el corazón a la actriz y conductora Aylín Mujica, quien enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida.

Luego de varias horas sin comunicarse con sus miles de seguidores ni con sus compañeros del gremio artístico, la cubana publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, dedicado a su hijo Mauro.

“Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro, un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo”, expresó la villana de telenovelas ante sus 1.7 millones de seguidores.