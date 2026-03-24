‘Bridgerton’ rompe expectativas: ‘Francesca’ liderará romance lésbico en la temporada 5

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/ 24 marzo 2026
    ‘Bridgerton’ rompe expectativas: ‘Francesca’ liderará romance lésbico en la temporada 5
    Versión. La historia de amor entre Francesca y Michaela marcará una nueva etapa en el universo de ‘Bridgerton’, apostando por la diversidad en pantalla. FOTOS: NETFLIX

Netflix apuesta por una historia centrada en ‘Francesca’ y ‘Michaela’, lo que genera opiniones divididas entre fans que esperaban el desarrollo de ‘Eloise’

Como un “balde de agua fría” cayó este martes la noticia compartida por Netflix y los productores de ‘Bridgerton’, quienes confirmaron que la quinta entrega de la exitosa serie girará en torno al amor y la relación pasional de dos mujeres: ‘Francesca Bridgerton’ y ‘Michaela’, interpretadas por Hannah Dodd y Masali Baduza, respectivamente.

“No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más... La temporada 5 de ‘Bridgerton’ ya está en producción”, escribió la plataforma en sus redes sociales para acompañar un pequeño avance en video en el que confirmaron la nueva trama.

La temporada anterior debutó con 39.7 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, colocándose como lo más visto en Netflix a finales de enero e inicios de febrero.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA NUEVA TEMPORADA DE ‘BRIDGERTON’?

‘Francesca Stirling’, la hija mediana de la familia Bridgerton, y ‘Michaela Stirling’, la prima de su difunto marido, serán las protagonistas de la quinta temporada de esta serie, una de las más populares de Netflix desde su debut.

En la historia, ‘Francesca’, interpretada por Hannah Dodd, se casó con ‘John Stirling’ (Victor Alli) al final de la tercera temporada y, en la cuarta —en la que una de las tramas es su falta de placer sexual con su marido—, este fallece.

Con la muerte de su esposo, aparece en escena su prima ‘Michaela Stirling’ (Masali Baduza), con quien desarrolla una amistad que irá a más en la quinta temporada, según apuntó este martes un comunicado de Netflix.

Dos años después de la muerte de John, Francesca decide volver al mercado matrimonial, lo que coincide con el regreso de Michaela. Esto provoca que la joven Bridgerton empiece “a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar”.

La nueva entrega de la serie estará compuesta por ocho episodios y el rodaje se llevará a cabo en Londres.

EL EQUIPO DETRÁS

Jess Brownell vuelve a estar al frente de la temporada, como ya lo hizo en la tercera y cuarta, mientras que Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen (creador de la serie) serán los productores ejecutivos.

La primera temporada de ‘Bridgerton’, emitida en 2020, es la séptima más vista en la historia de Netflix entre las producciones de ficción en inglés, y la tercera entrega ocupa la novena posición.

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La cuarta temporada, estrenada en 2026, se ha mantenido siete semanas en el top 10 de la plataforma y ha acumulado 122.2 millones de visualizaciones, según datos de la compañía. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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