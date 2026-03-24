‘Bridgerton’ rompe expectativas: ‘Francesca’ liderará romance lésbico en la temporada 5

Como un “balde de agua fría” cayó este martes la noticia compartida por Netflix y los productores de ‘Bridgerton’, quienes confirmaron que la quinta entrega de la exitosa serie girará en torno al amor y la relación pasional de dos mujeres: ‘Francesca Bridgerton’ y ‘Michaela’, interpretadas por Hannah Dodd y Masali Baduza, respectivamente. “No teman, queridos lectores, pues cierta condesa encontrará el amor una vez más... La temporada 5 de ‘Bridgerton’ ya está en producción”, escribió la plataforma en sus redes sociales para acompañar un pequeño avance en video en el que confirmaron la nueva trama. La temporada anterior debutó con 39.7 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días, colocándose como lo más visto en Netflix a finales de enero e inicios de febrero.

¿DE QUÉ TRATARÁ LA NUEVA TEMPORADA DE ‘BRIDGERTON’? ‘Francesca Stirling’, la hija mediana de la familia Bridgerton, y ‘Michaela Stirling’, la prima de su difunto marido, serán las protagonistas de la quinta temporada de esta serie, una de las más populares de Netflix desde su debut. En la historia, ‘Francesca’, interpretada por Hannah Dodd, se casó con ‘John Stirling’ (Victor Alli) al final de la tercera temporada y, en la cuarta —en la que una de las tramas es su falta de placer sexual con su marido—, este fallece.

Con la muerte de su esposo, aparece en escena su prima ‘Michaela Stirling’ (Masali Baduza), con quien desarrolla una amistad que irá a más en la quinta temporada, según apuntó este martes un comunicado de Netflix. Dos años después de la muerte de John, Francesca decide volver al mercado matrimonial, lo que coincide con el regreso de Michaela. Esto provoca que la joven Bridgerton empiece “a cuestionarse si debe atenerse a sus planes racionales o dejarse llevar”. La nueva entrega de la serie estará compuesta por ocho episodios y el rodaje se llevará a cabo en Londres.

EL EQUIPO DETRÁS Jess Brownell vuelve a estar al frente de la temporada, como ya lo hizo en la tercera y cuarta, mientras que Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen (creador de la serie) serán los productores ejecutivos. La primera temporada de ‘Bridgerton’, emitida en 2020, es la séptima más vista en la historia de Netflix entre las producciones de ficción en inglés, y la tercera entrega ocupa la novena posición.

La cuarta temporada, estrenada en 2026, se ha mantenido siete semanas en el top 10 de la plataforma y ha acumulado 122.2 millones de visualizaciones, según datos de la compañía. (Con información de EFE)

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