Bad Bunny hace historia: supera los mil millones de dólares en ingresos por giras
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Con ‘Debí Tirar Más Fotos’, ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2.4 millones de boletos en sus primeros 41 conciertos
Podrá gustar o no Bad Bunny, su forma de cantar o su desempeño sobre los escenarios, pero el puertorriqueño se ha mantenido como el cantante masculino del momento. Esto quedó confirmado esta semana al convertirse en el primer artista latino en recaudar mil millones de dólares en giras gracias a la venta de boletos y sin cantar en inglés.
La noticia fue confirmada por el medio estadounidense Billboard, que dio a conocer que, de acuerdo con la recopilación de Billboard Boxscore, que incluye los conciertos realizados entre 2017 y 2019, la gira ‘El Último Tour del Mundo’ de 2022 y la actual ‘Debí Tirar Más Fotos’, Bad Bunny ha acumulado mil 80 millones de dólares y 6.4 millones de boletos vendidos en 260 conciertos reportados.
Menos de 25 artistas han superado los mil millones de dólares en la historia de los 40 años de Boxscore, incluyendo a Bad Bunny como el primer artista latino en alcanzar esa cifra en ingresos por venta de entradas.
UN IMPULSO MUSICAL
Según dio a conocer EFE, es el primer artista en lograrlo sin interpretar música en inglés.
Hasta el momento, de acuerdo con las cifras enviadas a Billboard Boxscore, la gira ‘Debí Tirar Más Fotos’ ha recaudado 360 millones de dólares y vendido 2.4 millones de boletos en sus primeros 41 conciertos.
En México, Benito ofreció ocho conciertos en 2025 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Estos espectáculos destacaron por reunir a más de medio millón de personas y contar con invitados especiales en distintas noches, como Feid, Grupo Frontera, Julieta Venegas, Natanael Cano y J Balvin.
Apenas hace unos días, Benito Martínez concluyó su paso por España, aunque previamente se presentó en Colombia, Chile, Argentina, Brasil, Japón, Australia y Portugal, entre otros países, sin incluir a Estados Unidos.
ARTISTAS LATINOS
Con otras 15 fechas aún por reportarse hasta el cierre de la gira, el próximo 22 de julio en Bruselas, se espera que el tour mundial concluya con una recaudación de 450 millones de dólares o más.
No es la primera vez que Bad Bunny rompe barreras entre los artistas latinos o de habla no inglesa.
En 2020, ‘El Último Tour del Mundo’ se convirtió en el primer álbum completamente en español en encabezar la lista Billboard 200. Asimismo, en 2022 fue el primer artista de habla no inglesa en liderar el ranking anual Top Artists de Billboard.
De igual forma, este año se convirtió en el primer artista en ganar el Grammy a Álbum del Año con un disco completamente en español gracias a ‘Debí Tirar Más Fotos’. (Con información de EFE)