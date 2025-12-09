Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX

Ya es una realidad: Bad Bunny se encontrará con sus fanáticos hoy miércoles, tras varios años lejos de México y con un montón de éxitos y nuevos récords bajo el brazo, gracias a la presentación de su ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ en el Estadio GNP Seguros. Serán ocho fechas en las que el intérprete de Baile Inolvidable se presentará, iniciando hoy y continuando el 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, por lo que la euforia por el puertorriqueño aumentará. En su primer show, que marca el inicio de un tour que recorrerá más de 20 países —incluidos algunos en Europa y Asia—, apareció un anuncio especial en las pantallas del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se reveló una canción sorpresa.

Ves este concierto de Bad Bunny en Amazon prime y te demuestra porque es el mejor artista actualmente es increíble su manejo en el escenario pic.twitter.com/qO8HI7gpkM — Kevin (@kevinlopezmejia) October 12, 2025

EL CONCIERTO A DETALLE Los fanáticos más apasionados de Benito acapararon boletos desde el fin de semana pasado, para asegurar así su lugar y disfrutar lo mejor posible del show. De hecho, apenas hace una semana se confirmó que Bad Bunny acudiría al Estadio GNP con el escenario completo, es decir, con la famosa casita que ha sido el sello de esta gira y de los shows que ofreció en exclusiva residencia en Puerto Rico. La Casita es una réplica icónica de una vivienda tradicional puertorriqueña que forma parte esencial de la escenografía de los conciertos de Bad Bunny, como una forma de rendir homenaje al paisaje urbano donde creció el artista.

Aún se desconoce cuál será la canción exclusiva que el astro latino interpretará en México, así como los invitados especiales que podrían subir al escenario. Entre las posibilidades figura Marco Antonio Solís, El Buki, quien en los Latin Grammy reclamó públicamente a Bad Bunny por no haberlo incluido en su residencia en Puerto Rico. Estas fechas de la gira se pueden tomar en cuenta como ensayo para la esperada presentación del puertorriqueño en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl que será en febrero de 2024 en Santa Clara California.

🎤 BAD BUNNY EN PUERTO RICO



Bad Bunny cerró su residencia ‘No me quiero ir de aquí: Una más’ con una función adicional, transmitida en plazas, cines y locales vía Amazon Music.



📹 @amazonmusic pic.twitter.com/4FdBvoHrKC — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 21, 2025