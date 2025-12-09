Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX

/ 9 diciembre 2025
    Bad Bunny regresa con todo a México: inicia maratón de 8 conciertos en CDMX
    Momento. El puertorriqueño vuelve a México con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática casita. FOTO: AP

El puertorriqueño llega con su gira mundial y un montaje completo que incluye la emblemática ‘casita’, mientras los fans esperan una canción sorpresa y posibles invitados especiales

Ya es una realidad: Bad Bunny se encontrará con sus fanáticos hoy miércoles, tras varios años lejos de México y con un montón de éxitos y nuevos récords bajo el brazo, gracias a la presentación de su ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’ en el Estadio GNP Seguros.

Serán ocho fechas en las que el intérprete de Baile Inolvidable se presentará, iniciando hoy y continuando el 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025 en la Ciudad de México, por lo que la euforia por el puertorriqueño aumentará.

En su primer show, que marca el inicio de un tour que recorrerá más de 20 países —incluidos algunos en Europa y Asia—, apareció un anuncio especial en las pantallas del Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se reveló una canción sorpresa.

EL CONCIERTO A DETALLE

Los fanáticos más apasionados de Benito acapararon boletos desde el fin de semana pasado, para asegurar así su lugar y disfrutar lo mejor posible del show.

De hecho, apenas hace una semana se confirmó que Bad Bunny acudiría al Estadio GNP con el escenario completo, es decir, con la famosa casita que ha sido el sello de esta gira y de los shows que ofreció en exclusiva residencia en Puerto Rico.

La Casita es una réplica icónica de una vivienda tradicional puertorriqueña que forma parte esencial de la escenografía de los conciertos de Bad Bunny, como una forma de rendir homenaje al paisaje urbano donde creció el artista.

Aún se desconoce cuál será la canción exclusiva que el astro latino interpretará en México, así como los invitados especiales que podrían subir al escenario. Entre las posibilidades figura Marco Antonio Solís, El Buki, quien en los Latin Grammy reclamó públicamente a Bad Bunny por no haberlo incluido en su residencia en Puerto Rico.

Estas fechas de la gira se pueden tomar en cuenta como ensayo para la esperada presentación del puertorriqueño en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl que será en febrero de 2024 en Santa Clara California.

TE PUEDE INTERESAR: ¡En todas partes! Nombra la revista TIME a ‘Kpop Demon Hunters’ como el Lanzamiento del Año

De hecho, Benito llegará a ese momento siendo coronado como la máxima estrella del Siglo XXI por Billboard, además de ser el artista más escuchado en la plataforma de Spotify a nivel mundial, superando a la estrella estadunidense Taylor Swift y con nominaciones bajo el brazo para los Grammys 2026 como Álbum del Año, Canción del Año y Mejor Grabación del Año.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

