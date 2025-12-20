¡Regalo navideño! Canta Julieta Venegas y baila Salma Hayek junto a Bad Bunny en concierto en la CDMX

Show
/ 20 diciembre 2025
    ¡Regalo navideño! Canta Julieta Venegas y baila Salma Hayek junto a Bad Bunny en concierto en la CDMX
    Fiesta. El puertorriqueño convirtió su show en una fiesta inolvidable al invitar a Julieta Venegas al escenario y recibir a Salma Hayek entre el público. FOTO: AP

La cantautora mexicana interpretó junto al puertorriqueño la colaboración ‘Lo siento BB:’, además de temas como ‘Lento’ y ‘Ojitos Lindos’, en una noche llena de sorpresas para el público capitalino

La serie de conciertos que ha ofrecido Bad Bunny en su paso por México se ha convertido en una auténtica fiesta diaria para sus seguidores, con constantes “regalos musicales”. Uno de los momentos más celebrados ocurrió durante el concierto del viernes por la noche, cuando Julieta Venegas apareció como invitada especial para cantar junto al puertorriqueño y Salma Hayek en la famosa ‘Casita’ junto a Danna.

La intérprete tijuanense será recordada por su participación en el sexto concierto del artista y por compartir escenario con el llamado Conejo Malo en interpretaciones inesperadas de ‘Lento’ y ‘Lo siento BB:’, desatando la ovación del público en el Estadio GNP Seguros.

Días antes, Venegas había confesado que le encantaría colaborar en vivo con Benito Martínez en su paso por tierras mexicanas. Tras el show, la cantante se dijo feliz, agradecida y honrada de haber compartido escenario con el artista.

DUETO QUE LANZA CHISPAS

Julieta Venegas ensayó y preparó su participación directamente en el escenario del GNP Seguros, lugar donde también se tomaron las fotografías con las que ambos celebraron el encuentro musical.

“Me siento profundamente agradecida y honrada de poder compartir contigo, Bad Bunny”, escribió la cantante en redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes junto al intérprete puertorriqueño.

Bad Bunny ha contado con invitados especiales en la ya famosa ‘Casita’, como Dukagjin Lipa —padre de Dua Lipa—, Galilea Montijo, Ana de la Reguera, Danna, Loreto Peralta, Santa Fe Klan y la querida actriz Salma Hayek.

Precisamente, los videos de Salma Hayek bailando en este segundo escenario del espectáculo inundaron las redes sociales y fueron celebrados por el público, destacando la relevancia de la llegada de la actriz veracruzana al país para disfrutar del concierto.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Son los favoritos! Encabezan Coldplay, U2 y Taylor Swift la lista de las giras más populares a nivel mundial

UN CIERRE EXITOSO

Bad Bunny cierra el 2025 de manera contundente con su gira ‘Debí tirar más fotos’. El cantante se convirtió en el artista más escuchado en Spotify, plataforma en la que alcanzó más de 19 mil 800 millones de reproducciones durante el último año, además de encabezar listas de medios especializados como Rolling Stone.

A lo largo de este periodo consiguió cinco Latin Grammy y seis nominaciones al Grammy, consolidando un recorrido que culminará con el artista como el primer latino en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará en febrero de 2026.

