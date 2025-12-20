¡Regalo navideño! Canta Julieta Venegas y baila Salma Hayek junto a Bad Bunny en concierto en la CDMX

La serie de conciertos que ha ofrecido Bad Bunny en su paso por México se ha convertido en una auténtica fiesta diaria para sus seguidores, con constantes “regalos musicales”. Uno de los momentos más celebrados ocurrió durante el concierto del viernes por la noche, cuando Julieta Venegas apareció como invitada especial para cantar junto al puertorriqueño y Salma Hayek en la famosa ‘Casita’ junto a Danna.

La intérprete tijuanense será recordada por su participación en el sexto concierto del artista y por compartir escenario con el llamado Conejo Malo en interpretaciones inesperadas de ‘Lento’ y ‘Lo siento BB:’, desatando la ovación del público en el Estadio GNP Seguros.

Días antes, Venegas había confesado que le encantaría colaborar en vivo con Benito Martínez en su paso por tierras mexicanas. Tras el show, la cantante se dijo feliz, agradecida y honrada de haber compartido escenario con el artista.