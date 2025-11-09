Beso del influencer Dr. Miguel Padilla y Karina Torres de ‘Las Perdidas’ desata ‘avalancha’ en redes

/ 9 noviembre 2025
    Beso del influencer Dr. Miguel Padilla y Karina Torres de ‘Las Perdidas’ desata ‘avalancha’ en redes
    El beso entre el Dr. Miguel Padilla y Karina Torres, integrante de “Las Perdidas”, se convirtió en uno de los temas más virales de la semana. Captado en video y difundido por el propio médico con la frase “Conocí a mi crush”, FOTO: CAPTURA DE PANTALLA

El beso ocurrió durante un evento en el que Karina Torres compartía escenario con Paola Suárez. El Dr. Padilla se acercó a la influencer y la besó frente al público

El beso entre el Dr. Miguel Padilla y Karina Torres, integrante de “Las Perdidas”, se convirtió en uno de los temas más virales de la semana. Captado en video y difundido por el propio médico con la frase “Conocí a mi crush”, el momento desató una avalancha de comentarios, memes y rumores sobre un posible romance entre ambos.

Mientras el público celebraba la escena, Karina Torres bromeó con la posibilidad de un segundo beso, y su compañera Paola Suárez reaccionó con sorpresa, lo que amplificó la viralidad del suceso.

¿QUIÉN ES EL DR. MIGUEL PADILLA?

Miguel Padilla es un médico e influencer mexicano que ha ganado gran popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde combina su profesión con contenido educativo y de humor.

Durante la pandemia por Covid-19 comenzó a crear videos sobre temas de salud, lo que lo llevó a conectar con millones de usuarios.

Hoy cuenta con más de 8 millones de seguidores en TikTok y 2 millones en Instagram. También lidera el canal de YouTube “Soy Miguel Idiomas”, donde enseña inglés, francés e italiano con métodos prácticos y entretenidos. Además, ha ampliado su alcance hacia contenidos de meditación y reflexión personal.

En diversas entrevistas, el médico ha compartido que su trayectoria estuvo marcada por el esfuerzo: llegó a vender tacos de canasta para pagar sus estudios de medicina, una historia que ha reforzado su imagen de perseverancia y autenticidad.

¿UNA RELACIÓN ENTRE EL DR. MIGUEL PADILLA Y ‘LA PERDIDA’?

El beso ocurrió durante un evento en el que Karina Torres compartía escenario con Paola Suárez. El Dr. Padilla se acercó a la influencer y la besó frente al público, registrando el momento en sus historias de Instagram. Desde entonces, el video ha circulado en redes y los internautas no han dejado de debatir sobre la química entre ambos.

Aunque ninguno ha ofrecido declaraciones formales, Padilla mantiene su tono humorístico y relajado en redes, mientras Torres ha preferido guardar silencio, manteniendo la expectativa entre sus seguidores.

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

