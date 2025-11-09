Beso del influencer Dr. Miguel Padilla y Karina Torres de ‘Las Perdidas’ desata ‘avalancha’ en redes

El beso entre el Dr. Miguel Padilla y Karina Torres, integrante de “Las Perdidas”, se convirtió en uno de los temas más virales de la semana. Captado en video y difundido por el propio médico con la frase “Conocí a mi crush”, el momento desató una avalancha de comentarios, memes y rumores sobre un posible romance entre ambos.

Mientras el público celebraba la escena, Karina Torres bromeó con la posibilidad de un segundo beso, y su compañera Paola Suárez reaccionó con sorpresa, lo que amplificó la viralidad del suceso.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde comprarlas? Mattel presenta las muñecas oficiales de ‘Kpop Demon Hunters’ de Netflix

¿QUIÉN ES EL DR. MIGUEL PADILLA?

Miguel Padilla es un médico e influencer mexicano que ha ganado gran popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde combina su profesión con contenido educativo y de humor.

Durante la pandemia por Covid-19 comenzó a crear videos sobre temas de salud, lo que lo llevó a conectar con millones de usuarios.