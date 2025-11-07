Stranger Things llega a su fin con la mayor batalla del Upside Down

Después de casi una década redefiniendo la televisión, ‘Stranger Things’ se despide con su quinta y última temporada: ‘The End of The World’, un cierre apocalíptico que promete ser el más grande en la historia de Netflix.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores del fenómeno, aseguran que esta entrega “va hasta el once” —una referencia directa a su heroína Eleven (Millie Bobby Brown)— y que revelará los secretos finales del Upside Down, el inquietante mundo paralelo que aterrorizó a Hawkins, Indiana.

La producción, filmada durante casi un año en Atlanta, costó más que cualquier temporada previa y cuenta con batallas al estilo Game of Thrones, secuencias de horror tipo Jurassic Park y hasta guiños a Mi Pobre Angelito.