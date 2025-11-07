Stranger Things llega a su fin con la mayor batalla del Upside Down

7 noviembre 2025
    Stranger Things llega a su fin con la mayor batalla del Upside Down
    Despedida. Los productores hermanos Duffer, se dijeron exhaustos pero satisfechos y aseguran que este será ‘el final definitivo’. FOTO: ESPECIAL

La historia arranca donde terminó la cuarta temporada: Hawkins está en cuarentena, el ejército intenta contener la invasión del Upside Down

Después de casi una década redefiniendo la televisión, ‘Stranger Things’ se despide con su quinta y última temporada: ‘The End of The World’, un cierre apocalíptico que promete ser el más grande en la historia de Netflix.

Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores del fenómeno, aseguran que esta entrega “va hasta el once” —una referencia directa a su heroína Eleven (Millie Bobby Brown)— y que revelará los secretos finales del Upside Down, el inquietante mundo paralelo que aterrorizó a Hawkins, Indiana.

La producción, filmada durante casi un año en Atlanta, costó más que cualquier temporada previa y cuenta con batallas al estilo Game of Thrones, secuencias de horror tipo Jurassic Park y hasta guiños a Mi Pobre Angelito.

El elenco original —Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Sadie Sink— se despide de sus personajes, mientras nuevas figuras como Linda Hamilton (Terminator) y el director Frank Darabont (Sueños de libertad) se unen al proyecto.

La historia arranca donde terminó la cuarta temporada: Hawkins está en cuarentena, el ejército intenta contener la invasión del Upside Down y Eleven entrena para enfrentar su batalla final contra Vecna, ahora en una versión “2.0”: más fuerte, más violento y más humano.

Los Duffer, exhaustos pero satisfechos, aseguran que este será “el final definitivo”.

“Por diez años, nuestras vidas fueron Hawkins. Ahora es tiempo de dejarlo atrás”, dicen.



Aunque este sea el adiós a la serie, no al universo: los hermanos ya preparan nuevos proyectos con Paramount, y no descartan expandir el mundo de Stranger Things con futuras películas o spin-offs.

“Amigos no mienten”, decía el lema del grupo. Pero si los Duffer prometen una despedida épica, tal vez esta vez sí haya que creerles.

