Billy Joel, Beyoncé y Dulce

Entre tanta lamentable noticia de muertes como las de Ozzy Osbourne y Chuck Mangione, entre otras, julio vio el estreno por HBO Max estrenó de un muy recomendable documental de dos partes sobre Billy Joel.

Bajo el título de “Billy Joel: And So It Goes” dirigido por las documentalistas Susan Lacy y Jessica Lavin (“Jane Fonda in Five Acts”; “The Janes”) y dividido en dos partes estrenada la primera el pasado viernes 17 y la segunda el viernes 25 de julio, este trabajo es una gran aproximación y descubrimiento no solo de las poco más de cinco décadas de actividad artística del compositor y cantante norteamericano Billy Joel sino de la gestación de un singular artista de origen judío en los Estados Unidos de la segunda mitad del siglo XX así como de las primera del nuevo milenio.

Así, ya que mencionamos a Ozzy Osbourne, para abrir boca en la primera parte el documental nos revela que los pininos de Billy Joel no fueron ni como pianista de música clásica o baladista como se le conoció originalmente a inicios de los años 70 sino integrante de un grupo de heavy metal, que si bien no prosperó sí lo canalizó a los primeros éxitos de su vida tanto profesional como personal ya que en ese mismo grupo conoció a la que sería su primera esposa y su primera manager importante en la persona de quien originalmente era la esposa de uno de los integrantes de aquella primera agrupación de la que formó parte.

La segunda parte no se queda atrás, ya que abre por su parte con una declaración duro y a la cabeza de por qué comenzó a hacer manifestaciones políticas en concreto en contra del actual mandatario norteamericano Donald Trump pero durante su primera gestión como presidente cuando se desató la tragedia racial de Charlottesville en la que el presidente no tomó partido y a él le pareció ofensivo por su origen judío, para cerrar con broche de oro con el logro de completar un total de 100 presentaciones agotadas en el icónico Madison Square Garden de Nueva York al que solo dejó de darle continuidad por su más reciente problema de salud.

Hablando de récords y conciertos, en la última semana de julio se dio a conocer que la no menos exitosa cantante afroamericana Beyoncé rompió el récord de que su concierto en apoyo a su más reciente álbum de música country ganador del Grammy “Country Carter “ no sólo se convirtió en la gira más taquillera de la historia según Billboard sino la que en menor tiempo llegó a vender un total de 400 millones de dólares, siendo además la primera artista norteamericana en sumar esa misma cantidad de dinero en dos giras por separado (la gira mundial de su álbum “Renaissance” y la más reciente de “Cowboy Carter”). Muchas felicidades.

Para terminar, con el fin de julio llegó también la conmemoración del que hubiera sido el cumpleaños número 70 de la cantante de origen tamaulipeco Dulce el pasado martes 29 que tuvo un festejo póstumo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, organizado principalmente por su hija Romina pero para el que se dieron cita algunas de sus amigas y compañeras en vida y escenarios apenas un mes después de que tanto su nombre como algunas de sus más famosas canciones resurgieron a partir del estreno por Prime Video de la serie “Mentiras”. Muchas felicidades y gracias por su legado.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx