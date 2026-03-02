¿Boda en secreto? Aseguran que Zendaya y Tom Holland ya se casaron

/ 2 marzo 2026
    ¿Boda en secreto? Aseguran que Zendaya y Tom Holland ya se casaron
    Amorosos. La pareja que nació en el set de ‘Spider-Man’ vuelve a ser tendencia tras revelarse que ya serían marido y mujer. FOTOS: INTERNET/ AP

El estilista Law Roach desató la polémica al revelar que la actriz y el actor británico ya habrían llegado al altar, aunque la pareja no lo ha confirmado

Como balde de agua fría cayó la declaración del estilista Law Roach la noche del domingo en la alfombra roja de los Actor Awards, ya que aseguró que su amiga Zendaya ya le había dado el “acepto” al también actor Tom Holland tras casi dos años de haberse comprometido.

Al menos hasta después de las 13:00 horas de este lunes, ninguno de los integrantes de la pareja, Zendaya u Holland, había salido a desmentir o confirmar públicamente la aseveración del hombre cercano a la actriz.

“La boda ya pasó, te la perdiste”, dijo Roach al medio Access Hollywood, lo que dio por hecho la unión matrimonial.

¿QUÉ PASÓ CON ZENDAYA Y TOM HOLLAND?

La pareja de actores encabeza el más reciente reinicio de ‘Spider-Man’ en el cine, y fue precisamente desde 2017 cuando comenzó a vérseles juntos durante la promoción de la cinta Spider-Man: Homecoming.

Fue hasta 2021 cuando oficialmente se convirtieron en pareja, a la par de hacer pública su relación tras haber sido captados por un paparazzi besándose.

En enero de 2025, TMZ publicó que la pareja aprovechó los días decembrinos para dar un paso más serio en su noviazgo, cuando Tom le pidió matrimonio y la actriz de ‘Euphoria’ aceptó muy enamorada.

MÁS RUMORES

A finales de 2024, Holland dio una entrevista a GQ en la que aseguró que se retirará del negocio del entretenimiento en cuanto se convierta en padre y que disfrutaba dejarle espacio a Zendaya para que brillara en eventos y alfombras rojas.

Law Roach se ha mostrado por años como una persona cercana y de confianza para Zendaya, por lo que su declaración sí tiene validez; aunque no ha ampliado la información.

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

