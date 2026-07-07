Brad Pitt e Inés de Ramón oficializan su romance con románticas fotografías

Asistir a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue el motivo perfecto para que Brad Pitt y la diseñadora de joyas Inés de Ramón debutaran como pareja en Instagram. Aunque mantienen una relación desde 2022, fue hasta ahora cuando aparecieron juntos por primera vez en esa red social con una serie de tiernas fotografías tomadas antes de asistir a la exclusiva celebración realizada en el Madison Square Garden el viernes pasado. Las imágenes fueron compartidas por la estilista Laurie Zanoletti. En ellas, Pitt luce un clásico esmoquin negro con moño, lentes oscuros y el cabello peinado hacia un costado, mientras que la empresaria vistió un ajustado vestido de encaje, delicadas joyas y una coleta alta. Durante la sesión fotográfica, el actor abraza a su novia por la cintura mientras ella le sonríe. Con estas imágenes quedó confirmada públicamente una relación que se conocía desde 2022.

AMOR DECLARADO ”Mis amantes favoritos, @inesdrmn y Brad Pitt, para un momento increíble en Nueva York”, escribió Zanoletti, quien acompañó la publicación con la canción ‘Lover’, de Taylor Swift, para darle un toque aún más romántico y como guiño al evento. Según Page Six, el actor y la diseñadora no tendrían planes de llegar al altar por ahora, pese a la estabilidad de su relación. Sin embargo, aseguran que De Ramón ha sido muy bien recibida por la familia del protagonista de ‘Tren Bala’. Este paso de la pareja en Instagram llega meses después de que Brad Pitt y Angelina Jolie concluyeran oficialmente su divorcio, poniendo fin a un prolongado proceso legal iniciado en 2016, cuando la actriz solicitó la disolución del matrimonio.

¿QUIÉN ES LA NOVIA DE BRAD PITT? Inés de Ramón es una diseñadora de joyas de origen madrileño y es considerada una de las figuras más influyentes del sector del lujo. Actualmente se desempeña como vicepresidenta de Anita Ko, firma cuyas creaciones han sido lucidas por celebridades como Demi Moore, Ana de Armas, Natalie Portman e, incluso, Michelle Obama. De Ramón estuvo casada con el actor Paul Wesley hasta 2022. Ese mismo año comenzaron los rumores sobre un romance con Pitt, luego de que ambos coincidieran en una fiesta posterior a la ceremonia de los premios Oscar, aunque entonces nunca confirmaron su relación.

Fue hasta 2024 cuando hicieron su primera aparición pública tomados de la mano durante el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. (Con información de El Universal)

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