¿La vas a ver? Lanza Paramount+ tráiler de ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’
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La nueva aventura animada fue filtrada en redes sociales hace meses, lo que perjudicó su campaña previa al estreno
Será el próximo 25 de julio cuando la nueva aventura animada de Aang y sus amigos llegue al catálogo de Paramount+, por lo que este martes la plataforma lanzó el tráiler oficial de la película titulada ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’.
“¡El legado renace! Aang está de vuelta para salvar al mundo una vez más. No te pierdas la nueva película de Avatar Aang: El Último Maestro del Aire. Estreno este 25 de julio”, escribió Paramount+ en sus redes sociales.
La historia, considerada la continuación de la exitosa serie de Nickelodeon que concluyó en 2008, es dirigida por Lauren Montgomery y codirigida por William Mata.
¿DE QUÉ TRATA LA NUEVA PELÍCULA DE ‘AANG’?
De acuerdo con la sinopsis oficial, la historia seguirá a Aang, quien descubre un poder ancestral capaz de salvar a su cultura de la extinción. Al mismo tiempo, él y sus compañeros emprenden una carrera contrarreloj para encontrar ese antiguo poder y evitar que caiga en las manos equivocadas.
En el avance, Aang aparece acompañado por sus amigos Katara, Zuko, Toph y Sokka, además de nuevos personajes.
En el elenco de voces para la versión en inglés fueron confirmadas figuras como Ken Jeong, Jessica Matten, Eric Nam y los reconocidos Steven Yeun, Dave Bautista y el cineasta Taika Waititi.
Debido a que el avance fue publicado únicamente en inglés, aún se desconoce si la versión en español latino contará con las voces originales que los seguidores escucharon durante las tres temporadas de la serie animada.
Esta película sufrió un hackeo, por lo que se filtró en redes sociales como TikTok en donde los fanáticos celebraron su producción, pero lamentaron que haya llegado de esa forma a las redes.