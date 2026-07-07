¿La vas a ver? Lanza Paramount+ tráiler de ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’

Será el próximo 25 de julio cuando la nueva aventura animada de Aang y sus amigos llegue al catálogo de Paramount+, por lo que este martes la plataforma lanzó el tráiler oficial de la película titulada ‘Avatar Aang: El Último Maestro del Aire’.

“¡El legado renace! Aang está de vuelta para salvar al mundo una vez más. No te pierdas la nueva película de Avatar Aang: El Último Maestro del Aire. Estreno este 25 de julio”, escribió Paramount+ en sus redes sociales.

La historia, considerada la continuación de la exitosa serie de Nickelodeon que concluyó en 2008, es dirigida por Lauren Montgomery y codirigida por William Mata.