Llega la temporada 4 de ‘Bridgerton’: Benedict toma el protagonismo del romance

Otro de los éxitos que Netflix suma a su catálogo es la serie Bridgerton, de la que han surgido populares historias de amor ambientadas en una época de elegancia y escándalos, además de impulsar la carrera de varios de sus protagonistas. Esta cuarta temporada, enfocada en el carismático personaje de Benedict Bridgerton, promete no ser la excepción. El romance, la sofisticación y los secretos narrados por Lady Whistledown regresan a la pantalla con el esperado estreno de la nueva temporada, desarrollada por Chris Van Dusen y producida por la casa de Shonda Rhimes.

PREÁMBULO DE AMOR Tras conocer la historia del Duque de Hastings, vivir el amor prohibido entre el vizconde y Kate Sharma, y acompañar a Penélope hasta los brazos de Colin, ha llegado el momento de que Benedict, el segundo de los Bridgerton y el de espíritu más libre y bohemio, encuentre el amor. La nueva temporada está protagonizada por Luke Thompson, en el papel de Benedict, y Yerin Ha, quien interpreta a Sophie Baek. La trama promete reunir a polos opuestos en una historia donde el amor verdadero queda atrapado entre la fantasía y la realidad, obligando a los personajes a aprender a abrazar un poco de ambas para que el romance pueda florecer. La familia Bridgerton, parte de la alta sociedad británica, busca casar a su segundo hijo varón. A diferencia del primogénito Anthony, tradicional y protector, Benedict se distingue por su carácter rebelde, libre y atrevido. Un perfil ideal para una serie que, sin pretender ser completamente histórica —aunque fiel a la época—, se permite licencias creativas que han conquistado a sus seguidores.

EL AMOR Y EL BAILE La cuarta temporada se centra en Benedict Bridgerton, quien, a pesar de que sus hermanos mayor y menor ya están felizmente casados, se resiste a sentar cabeza. Todo cambia cuando una mujer misteriosa capta su atención durante un baile de máscaras. Aunque Benedict solo conoce a su interés amoroso como la Dama de Plata, en realidad se trata de Sophie, una ingeniosa criada con secretos y sueños propios. Ambos se enfrentan a un choque de realidad, pues provienen de mundos completamente distintos. En medio de ese encuentro, los protagonistas conversan y conectan lejos del bullicio, hasta que ella desaparece a medianoche sin revelar su identidad, dejando únicamente un guante. Lo que Benedict desconoce es que esa mujer no pertenece a la alta sociedad.

Se trata de Sophie Baek , una joven brillante y realista que trabaja para la estricta Araminta Gun. Cuando el destino los vuelve a reunir, Benedict no reconoce en Sophie a la mujer del baile, pero comienza a enamorarse de ella de la misma forma. Es entonces cuando el cuento de hadas se transforma en una historia marcada por la diferencia de clases, el deseo prohibido y la realidad. Aunque la premisa remite a Cenicienta, Sophie está más cerca de personajes como Kate o Eloise que de Daphne.

MÁS PERSONAJES Aunque Benedict y Sophie son el eje de la historia, la temporada también profundiza en Francesca Bridgerton y John Stirling, así como en Colin y Penélope, quienes ahora enfrentan las consecuencias públicas de que todos conozcan la verdadera identidad de Lady Whistledown. La nueva entrega de Bridgerton mantiene el formato de temporadas anteriores, con ocho episodios de aproximadamente una hora de duración. Siguiendo el estilo de los grandes estrenos de Netflix, la plataforma dividió el lanzamiento en dos partes: el Volumen 1, con los primeros cuatro episodios, ya está disponible; mientras que el Volumen 2 llegará el próximo 26 de febrero con los capítulos restantes.