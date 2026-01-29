Llega la temporada 4 de ‘Bridgerton’: Benedict toma el protagonismo del romance

Llega la temporada 4 de ‘Bridgerton’: Benedict toma el protagonismo del romance

+ Seguir en Seguir en Google
Israel García
por Israel García

Los nuevos episodios debutaron este jueves y rápidamente captaron la atención por su historia y elenco, generando conversación en redes sociales. El final de temporada llegará hasta febrero

Show
/ 29 enero 2026
COMPARTIR

Otro de los éxitos que Netflix suma a su catálogo es la serie Bridgerton, de la que han surgido populares historias de amor ambientadas en una época de elegancia y escándalos, además de impulsar la carrera de varios de sus protagonistas. Esta cuarta temporada, enfocada en el carismático personaje de Benedict Bridgerton, promete no ser la excepción.

El romance, la sofisticación y los secretos narrados por Lady Whistledown regresan a la pantalla con el esperado estreno de la nueva temporada, desarrollada por Chris Van Dusen y producida por la casa de Shonda Rhimes.

PREÁMBULO DE AMOR

Tras conocer la historia del Duque de Hastings, vivir el amor prohibido entre el vizconde y Kate Sharma, y acompañar a Penélope hasta los brazos de Colin, ha llegado el momento de que Benedict, el segundo de los Bridgerton y el de espíritu más libre y bohemio, encuentre el amor.

La nueva temporada está protagonizada por Luke Thompson, en el papel de Benedict, y Yerin Ha, quien interpreta a Sophie Baek. La trama promete reunir a polos opuestos en una historia donde el amor verdadero queda atrapado entre la fantasía y la realidad, obligando a los personajes a aprender a abrazar un poco de ambas para que el romance pueda florecer.

La familia Bridgerton, parte de la alta sociedad británica, busca casar a su segundo hijo varón. A diferencia del primogénito Anthony, tradicional y protector, Benedict se distingue por su carácter rebelde, libre y atrevido. Un perfil ideal para una serie que, sin pretender ser completamente histórica —aunque fiel a la época—, se permite licencias creativas que han conquistado a sus seguidores.

EL AMOR Y EL BAILE

La cuarta temporada se centra en Benedict Bridgerton, quien, a pesar de que sus hermanos mayor y menor ya están felizmente casados, se resiste a sentar cabeza. Todo cambia cuando una mujer misteriosa capta su atención durante un baile de máscaras.

Aunque Benedict solo conoce a su interés amoroso como la Dama de Plata, en realidad se trata de Sophie, una ingeniosa criada con secretos y sueños propios. Ambos se enfrentan a un choque de realidad, pues provienen de mundos completamente distintos.

En medio de ese encuentro, los protagonistas conversan y conectan lejos del bullicio, hasta que ella desaparece a medianoche sin revelar su identidad, dejando únicamente un guante. Lo que Benedict desconoce es que esa mujer no pertenece a la alta sociedad.

Se trata de Sophie Baek , una joven brillante y realista que trabaja para la estricta Araminta Gun. Cuando el destino los vuelve a reunir, Benedict no reconoce en Sophie a la mujer del baile, pero comienza a enamorarse de ella de la misma forma. Es entonces cuando el cuento de hadas se transforma en una historia marcada por la diferencia de clases, el deseo prohibido y la realidad.

Aunque la premisa remite a Cenicienta, Sophie está más cerca de personajes como Kate o Eloise que de Daphne.

MÁS PERSONAJES

Aunque Benedict y Sophie son el eje de la historia, la temporada también profundiza en Francesca Bridgerton y John Stirling, así como en Colin y Penélope, quienes ahora enfrentan las consecuencias públicas de que todos conozcan la verdadera identidad de Lady Whistledown.

La nueva entrega de Bridgerton mantiene el formato de temporadas anteriores, con ocho episodios de aproximadamente una hora de duración.

Siguiendo el estilo de los grandes estrenos de Netflix, la plataforma dividió el lanzamiento en dos partes: el Volumen 1, con los primeros cuatro episodios, ya está disponible; mientras que el Volumen 2 llegará el próximo 26 de febrero con los capítulos restantes.

$!Luke Thompson en el papel de Benedict Bridgerton en la cuarta entrega de la serie ‘The Bridgerton’.
Luke Thompson en el papel de Benedict Bridgerton en la cuarta entrega de la serie ‘The Bridgerton’. FOTO: NETFLIX/ EFE

TE PUEDE INTERESAR: ¡Factura millones! Shakira hace historia: supera a Luis Miguel y firma la gira latina más exitosa

EL PROTAGONISTA

La vida privada de Luke Thompson rara vez trasciende al público, en gran parte porque el actor no utiliza redes sociales. De hecho, se enteró del fenómeno mundial de Bridgerton durante el confinamiento por la covid-19, cuando alguien se lo contó directamente.

Para interpretar a Benedict, Thompson se preparó de manera exhaustiva. Al tratarse de un personaje con inclinaciones artísticas, tomó clases de pintura, además de equitación y conducción de carruajes, actividades propias de la aristocracia británica de la época.

Asimismo, se adentró en la psicología de un personaje bohemio, introspectivo y libre de convenciones sociales, rasgos con los que el actor ha confesado sentirse identificado, al haber optado por mantener una presencia pública discreta. (Con información de EFE y El Universal)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
Espectáculos
Streaming
Viral
Localizaciones
México
Organizaciones
Netflix
Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA

Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA
La Presidenta dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores ya se pronunció y explicó el tema.

No se hace política en los consulados en EU: Claudia Sheinbaum
Entre desaparecidos se encontrarían estudiantes practicantes de la Universidad Autónoma de Guerrero.

Catean domicilio tras desaparición de trabajadores de minera canadiense
Desde mediados de 2024, Sinaloa atraviesa una ola de violencia por la ruptura entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Tras ataque a diputados de MC, mandan a mil 600 militares a Sinaloa
Captura de video de la cuenta oficial en YouTubedel cantante Bruce Springsteen de la portada de la canción ‘Streets of Minneapolis’ lanzada en protesta por la violencia de agentes federales.

Enfrenta Trump un creciente repudio social por sus medidas contra la inmigración
Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’

Donald Trump elogia a Sheinbaum tras llamada: ‘México tiene una líder maravillosa’
El contexto de esta tensión se intensifica tras las muertes de dos manifestantes a manos de agentes federales en Minneapolis. FOTO:

Demócratas amenazan con provocar cierre del gobierno si no se aceptan reformas al ICE
La negociación favorable del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) será crucial para estos pronósticos.

Se espera leve impulso económico de México y presiones inflacionarias por el Mundial 2026