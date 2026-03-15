Brillo y glamour: las celebridades que deslumbraron en la alfombra roja de los Oscar 2026

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/ 15 marzo 2026
    Brillo y glamour: las celebridades que deslumbraron en la alfombra roja de los Oscar 2026
    Apuesta. Estrellas del cine y la música desfilaron por la alfombra roja de los Oscar 2026 con espectaculares diseños de casas de moda internacionales. FOTOS: AP

Actrices y figuras del cine desfilaron con diseños de las casas de moda más exclusivas en la gala más importante de Hollywood

Uno de los momentos más esperados de la última noche de la temporada de premios es la llegada de las estrellas, los productores, los ejecutivos y, claro, los nominados del evento de los Premios Oscar. No solo porque marca el inicio de la ceremonia, sino porque también define algunas de las tendencias que dominarán el año en la industria de la moda.

Así, figuras como Nicole Kidman, Kate Hudson y Anne Hathaway, además de las voces de Huntrix, desfilaron por la alfombra roja, atrayendo las miradas de fotógrafos y fanáticos.

Entre las firmas elegidas para la noche destacaron casas de moda como Louis Vuitton, Dior, Chanel y Alexander McQueen, que una vez más dominaron el glamour de la gala.

https://vanguardia.com.mx/show/de-caviar-a-tequila-revelan-el-exclusivo-menu-del-baile-de-los-gobernadores-en-los-oscar-PF19585569
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Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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