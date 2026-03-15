Brillo y glamour: las celebridades que deslumbraron en la alfombra roja de los Oscar 2026
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/ 15 marzo 2026
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Actrices y figuras del cine desfilaron con diseños de las casas de moda más exclusivas en la gala más importante de Hollywood
Uno de los momentos más esperados de la última noche de la temporada de premios es la llegada de las estrellas, los productores, los ejecutivos y, claro, los nominados del evento de los Premios Oscar. No solo porque marca el inicio de la ceremonia, sino porque también define algunas de las tendencias que dominarán el año en la industria de la moda.
Así, figuras como Nicole Kidman, Kate Hudson y Anne Hathaway, además de las voces de Huntrix, desfilaron por la alfombra roja, atrayendo las miradas de fotógrafos y fanáticos.
Entre las firmas elegidas para la noche destacaron casas de moda como Louis Vuitton, Dior, Chanel y Alexander McQueen, que una vez más dominaron el glamour de la gala.
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