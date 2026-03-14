De caviar a tequila: revelan el exclusivo menú del Baile de los Gobernadores en los Oscar

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/ 14 marzo 2026
    De caviar a tequila: revelan el exclusivo menú del Baile de los Gobernadores en los Oscar
    Sabor. El menú posterior a los Premios Oscar incluye caviar, salmón, sushi y cócteles con tequila, un guiño a la creciente presencia mexicana en la alta coctelería internacional. FOTO: AP

El chef Wolfgang Puck prepara más de 25 mil platillos para la fiesta posterior a los Premios Oscar, donde no faltarán trufas, sushi y cócteles inspirados en México

La fiesta de los Oscar no termina en la pantalla, al menos para las celebridades, y es que mientras la ceremonia se realiza los organizadores vuelven a sorprender con un menú lleno de ingredientes premium y esta vez con un toque mexicano que deleitará el paladar de las estrellas.

Además de premiar a lo mejor del cine, también ofrecerán un clásico y muy elegante espectáculo gastronómico.

Tras la ceremonia que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, actores, directores y productores asistirán al tradicional Baile de los Gobernadores, donde se servirá un exclusivo menú con ingredientes de lujo, platos emblemáticos y hasta cócteles inspirados en México.

¿CUÁL ES EL MENÚ?

El banquete posterior a los Oscar estará nuevamente bajo la dirección del chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas al frente de la cocina de este evento.

Cada año, su equipo prepara miles de platos para atender a los más de 2 mil invitados que celebran después de la ceremonia.

LAS OPCIONES

Entre los platillos más esperados destaca el tradicional pastel de pollo (chicken pot pie), una receta que se ha convertido en una especie de “comfort food” para las celebridades tras varias horas de gala. Para esta edición se prepararán alrededor de 1,200 pasteles de pollo, elaborados con aproximadamente 22 kilos de trufas negras.

El menú también incluirá ingredientes de alta gama y platillos que combinan distintas cocinas del mundo, entre ellos:

1,000 porciones de macarrones con queso

100 kilos de chuletas tomahawk

30 kilos de caviar

Decenas de kilos de salmón ahumado

Estaciones gastronómicas internacionales, como una barra de sushi preparado al momento.

Según el propio Puck, el equipo culinario prepara cerca de 25 mil platillos para la celebración, lo que convierte al evento en uno de los banquetes más grandes y exclusivos de Hollywood.

TEQUILA... EL INVITADO LATINO

Uno de los detalles que más ha llamado la atención del menú de este año es la presencia de cócteles inspirados en México, elaborados con tequila.

Las bebidas fueron diseñadas por el bartender Lorenzo Antinori, quien creó mezclas especiales para la noche como “El mejor del show”, “Maestro Martini” y “La secuela”.

El tequila será protagonista en la barra de bebidas, junto con champaña y otras opciones internacionales.

https://vanguardia.com.mx/show/descarta-intento-de-suicidio-ni-estaba-borracho-ni-nada-por-el-estilo-madre-de-jose-angel-bichir-aclara-accidente-NF19584922

Desde hace días Lorenzo Antinori compartió en sus redes sociales la noticia de que sería el encargado de las bebidas en la noche más esperada del cine en Hollywood. (Con información de Diario Récord)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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