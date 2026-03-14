De caviar a tequila: revelan el exclusivo menú del Baile de los Gobernadores en los Oscar

La fiesta de los Oscar no termina en la pantalla, al menos para las celebridades, y es que mientras la ceremonia se realiza los organizadores vuelven a sorprender con un menú lleno de ingredientes premium y esta vez con un toque mexicano que deleitará el paladar de las estrellas. Además de premiar a lo mejor del cine, también ofrecerán un clásico y muy elegante espectáculo gastronómico. Tras la ceremonia que se celebrará este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, actores, directores y productores asistirán al tradicional Baile de los Gobernadores, donde se servirá un exclusivo menú con ingredientes de lujo, platos emblemáticos y hasta cócteles inspirados en México.

¿CUÁL ES EL MENÚ? El banquete posterior a los Oscar estará nuevamente bajo la dirección del chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas al frente de la cocina de este evento. Cada año, su equipo prepara miles de platos para atender a los más de 2 mil invitados que celebran después de la ceremonia.

LAS OPCIONES Entre los platillos más esperados destaca el tradicional pastel de pollo (chicken pot pie), una receta que se ha convertido en una especie de “comfort food” para las celebridades tras varias horas de gala. Para esta edición se prepararán alrededor de 1,200 pasteles de pollo, elaborados con aproximadamente 22 kilos de trufas negras.

El menú también incluirá ingredientes de alta gama y platillos que combinan distintas cocinas del mundo, entre ellos: 1,000 porciones de macarrones con queso 100 kilos de chuletas tomahawk 30 kilos de caviar Decenas de kilos de salmón ahumado Estaciones gastronómicas internacionales, como una barra de sushi preparado al momento. Según el propio Puck, el equipo culinario prepara cerca de 25 mil platillos para la celebración, lo que convierte al evento en uno de los banquetes más grandes y exclusivos de Hollywood.

TEQUILA... EL INVITADO LATINO Uno de los detalles que más ha llamado la atención del menú de este año es la presencia de cócteles inspirados en México, elaborados con tequila. Las bebidas fueron diseñadas por el bartender Lorenzo Antinori, quien creó mezclas especiales para la noche como “El mejor del show”, “Maestro Martini” y “La secuela”.

El tequila será protagonista en la barra de bebidas, junto con champaña y otras opciones internacionales.

Desde hace días Lorenzo Antinori compartió en sus redes sociales la noticia de que sería el encargado de las bebidas en la noche más esperada del cine en Hollywood. (Con información de Diario Récord)

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