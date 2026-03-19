BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global

Todo está listo para que el regreso del popular grupo coreano BTS sea oficial y, desde su país, ofrecerán en vivo uno de los conciertos más esperados. Aunque muchos de sus fans están a miles de kilómetros, podrán disfrutarlo a través de Netflix, así como de su música en diversas plataformas digitales. El septeto celebra su regreso, primero con el lanzamiento de su álbum ARIRANG, este jueves 19 de marzo, y, poco después, con un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun de Corea del Sur, el sábado 21. Este jueves, el grupo declaró en un comunicado, retomado por medios locales, que se siente “emocionado” por reencontrarse con sus fans antes del evento. Se espera que la presentación atraiga a unas 260 mil personas, muy por encima de las 22 mil entradas disponibles.

UN FIN DE SEMANA CON BTS Desde febrero comenzaron los preparativos de seguridad, incluyendo medidas para prevenir cualquier ataque terrorista. BTS pidió a sus seguidores colaborar para mantener el orden y la seguridad. “Haremos todo lo posible para ofrecer una gran actuación y les pedimos a todos los presentes que se mantengan a salvo”, dijo el miembro Jin. Además, expresó su agradecimiento por actuar en un lugar tan significativo, tradicionalmente reservado para eventos políticos.

¿QUÉ ES ‘ARIRANG’? El nuevo álbum de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se lanzará este 20 de marzo a nivel mundial e incluirá 14 canciones en las que participaron todos los integrantes. ARIRANG toma su nombre de una canción folclórica coreana, reflejando la identidad, las raíces y el concepto del disco. El sencillo principal, ‘Swim’, y su videoclip también se estrenarán este viernes.

En México, el álbum estará disponible desde la noche del 19 de marzo, considerando la diferencia horaria con Corea. De hecho, Spotify dio a conocer que ARIRANG superó los 5.01 millones de preguardados en la lista Countdown Albums. Con ello, se convirtió en el álbum de un artista asiático con más preguardados y el segundo en general desde el lanzamiento de esta lista.

EN VIVO Y DE CERCA BTS también afina detalles para una gira mundial que comenzará en abril en Corea del Sur y continuará por Asia, América del Norte, Europa y América Latina. En México, las fechas programadas son el 7, 9 y 10 de mayo, lo que generó polémica cuando fans denunciaron ante la Profeco presuntas prácticas irregulares en la venta de boletos, como el cambio de precios y el favorecimiento a revendedores.