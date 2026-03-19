BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global

BTS vuelve a los escenarios: concierto en Seúl y nuevo álbum marcan su regreso global

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Israel García
por Israel García

La banda surcoreana retoma su carrera tras el servicio militar con ARIRANG, un concierto masivo y una gira mundial

Show
/ 19 marzo 2026
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Todo está listo para que el regreso del popular grupo coreano BTS sea oficial y, desde su país, ofrecerán en vivo uno de los conciertos más esperados. Aunque muchos de sus fans están a miles de kilómetros, podrán disfrutarlo a través de Netflix, así como de su música en diversas plataformas digitales.

El septeto celebra su regreso, primero con el lanzamiento de su álbum ARIRANG, este jueves 19 de marzo, y, poco después, con un concierto gratuito en la Plaza Gwanghwamun de Corea del Sur, el sábado 21.

Este jueves, el grupo declaró en un comunicado, retomado por medios locales, que se siente “emocionado” por reencontrarse con sus fans antes del evento. Se espera que la presentación atraiga a unas 260 mil personas, muy por encima de las 22 mil entradas disponibles.

UN FIN DE SEMANA CON BTS

Desde febrero comenzaron los preparativos de seguridad, incluyendo medidas para prevenir cualquier ataque terrorista.

BTS pidió a sus seguidores colaborar para mantener el orden y la seguridad. “Haremos todo lo posible para ofrecer una gran actuación y les pedimos a todos los presentes que se mantengan a salvo”, dijo el miembro Jin. Además, expresó su agradecimiento por actuar en un lugar tan significativo, tradicionalmente reservado para eventos políticos.

¿QUÉ ES ‘ARIRANG’?

El nuevo álbum de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se lanzará este 20 de marzo a nivel mundial e incluirá 14 canciones en las que participaron todos los integrantes.

ARIRANG toma su nombre de una canción folclórica coreana, reflejando la identidad, las raíces y el concepto del disco. El sencillo principal, ‘Swim’, y su videoclip también se estrenarán este viernes.

En México, el álbum estará disponible desde la noche del 19 de marzo, considerando la diferencia horaria con Corea.

De hecho, Spotify dio a conocer que ARIRANG superó los 5.01 millones de preguardados en la lista Countdown Albums. Con ello, se convirtió en el álbum de un artista asiático con más preguardados y el segundo en general desde el lanzamiento de esta lista.

EN VIVO Y DE CERCA

BTS también afina detalles para una gira mundial que comenzará en abril en Corea del Sur y continuará por Asia, América del Norte, Europa y América Latina.

En México, las fechas programadas son el 7, 9 y 10 de mayo, lo que generó polémica cuando fans denunciaron ante la Profeco presuntas prácticas irregulares en la venta de boletos, como el cambio de precios y el favorecimiento a revendedores.

https://vanguardia.com.mx/show/real-o-rumor-filtraciones-apuntan-a-pasquel-duval-y-cry-para-la-casa-de-los-famosos-mexico-HN19636472

Lo anterior derivó en que la presidenta Claudia Sheinbaum enviara una carta y realizara gestiones con el primer ministro de Corea del Sur para que la banda abra más fechas en México, e incluso se considere un concierto gratuito en el Zócalo capitalino.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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