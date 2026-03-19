¿Real o rumor? Filtraciones apuntan a Pasquel, Duval y Cry para ‘La Casa de los Famosos México’

Nada es oficial, pero ha llamado la atención que comenzaran a circular los primeros nombres de supuestos participantes de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, situación que ha sido aprovechada por cuentas de espectáculos y seguidores en redes sociales.

Entre los nombres que han surgido destacan los de Sylvia Pasquel, Consuelo Duval y el creador de contenido Cry, aunque ninguno ha sido confirmado por la producción ni por las empresas responsables del formato.

“Ya se está cocinando ‘La Casa de los Famosos México’ y comienzan a sonar con fuerza algunos nombres, entre los que destaca nada más y nada menos que la primera actriz Sylvia Pasquel, la mayor de las Pinal, quien estaría contemplada para esta nueva temporada”, escribió el influencer de espectáculos @raulgtzoficial.