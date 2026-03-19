¿Real o rumor? Filtraciones apuntan a Pasquel, Duval y Cry para ‘La Casa de los Famosos México’
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A meses del estreno, comienzan a circular posibles nombres para la nueva temporada del reality, aunque sin confirmación oficial
Nada es oficial, pero ha llamado la atención que comenzaran a circular los primeros nombres de supuestos participantes de la cuarta temporada de ‘La Casa de los Famosos México’, situación que ha sido aprovechada por cuentas de espectáculos y seguidores en redes sociales.
Entre los nombres que han surgido destacan los de Sylvia Pasquel, Consuelo Duval y el creador de contenido Cry, aunque ninguno ha sido confirmado por la producción ni por las empresas responsables del formato.
“Ya se está cocinando ‘La Casa de los Famosos México’ y comienzan a sonar con fuerza algunos nombres, entre los que destaca nada más y nada menos que la primera actriz Sylvia Pasquel, la mayor de las Pinal, quien estaría contemplada para esta nueva temporada”, escribió el influencer de espectáculos @raulgtzoficial.
¿QUIÉNES ESTARÁN EN ‘LA CASA DE LOS FAMOSOS MÉXICO’ 2026?
Según versiones difundidas en redes, habría al menos dos figuras más que ya habrían avanzado en negociaciones con la producción encabezada, por parte de Televisa, por Rosa María Noguerón.
“Además, también se sumaría la gran comediante y actriz Consuelo Duval, y el creador de contenido español Cry”, señaló el reportero. “Porque cuando el río suena... famosos lleva”, concluyó.
Hasta el cierre de la edición, no se ha confirmado la participación de ninguno de los mencionados; sin embargo, desde diciembre ya habían comenzado a sonar los nombres de algunas actrices, ya que, según versiones, en ese periodo suelen cerrarse las contrataciones para cada nueva temporada.
OTRAS TEMPORADAS
La más reciente temporada de ‘La Casa de los Famosos México’ tuvo menor impacto en redes sociales en comparación con sus antecesoras. El ganador fue el influencer Aldo De Nigris, quien se impuso a la comediante Dalilah Polanco.
Mientras se prepara la edición 2026 en México, en Estados Unidos se transmite una nueva temporada del reality con participantes como Kunno, Laura Zapata, Horacio Pancheri, Oriana Marzoli, Jailyne Ojeda y la colombiana Laura G, entre otros.