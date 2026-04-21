¡Buuu! Eliminan escena de Sydney Sweeney de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

Apenas se realizó la premiere estelar de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ y ya hay nuevos datos sobre la ambiciosa secuela de Fox y Disney, cuyos responsables decidieron eliminar la aparición especial de Sydney Sweeney de la historia que está por llegar a las salas de cine mexicanas.

La información fue dada a conocer por Variety y TMZ, medios estadounidenses que cubrieron la premiere mundial en Nueva York junto al elenco completo, encabezado por Anne Hathaway y Meryl Streep.

Hace meses, la estrella de ‘Inmaculada’ fue fotografiada en el set de la película durante el verano pasado, por lo que se dedujo que probablemente estaba filmando un cameo para la esperada secuela.