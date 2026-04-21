¡Buuu! Eliminan escena de Sydney Sweeney de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
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La escena de la actriz fue eliminada por decisión creativa, pese a haber sido grabada junto a Emily Blunt
Apenas se realizó la premiere estelar de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ y ya hay nuevos datos sobre la ambiciosa secuela de Fox y Disney, cuyos responsables decidieron eliminar la aparición especial de Sydney Sweeney de la historia que está por llegar a las salas de cine mexicanas.
La información fue dada a conocer por Variety y TMZ, medios estadounidenses que cubrieron la premiere mundial en Nueva York junto al elenco completo, encabezado por Anne Hathaway y Meryl Streep.
Hace meses, la estrella de ‘Inmaculada’ fue fotografiada en el set de la película durante el verano pasado, por lo que se dedujo que probablemente estaba filmando un cameo para la esperada secuela.
¿QUÉ PASÓ CON SYDNEY SWEENEY?
Según Reforma, una fuente explicó a Entertainment Weekly que el cameo de Sweeney habría ocurrido casi al inicio de la película, pero finalmente fue eliminado por una “decisión creativa”.
En la escena que no llegará a la audiencia, Sydney se interpretaba a sí misma en una breve aparición, siendo vestida por el personaje de Emily Blunt en una secuencia de aproximadamente tres minutos.
“La escena no encajaba estructuralmente con el resto de la secuencia. El equipo de la película agradeció su participación, por lo que la decisión de eliminarla fue difícil”, señaló la publicación.
SU ESTRENO EN MÉXICO
Otro de los cameos que tendrá el filme es el de Lady Gaga, quien además interpreta la canción principal, ‘Runway’, junto a la ganadora del Grammy, Doechii.
La secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’ llegará a los cines de Saltillo el próximo 20 de abril. La película fue dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna. (Con información de Reforma)