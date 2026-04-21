¡Buuu! Eliminan escena de Sydney Sweeney de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’

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/ 21 abril 2026
    ¡Buuu! Eliminan escena de Sydney Sweeney de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’
    Cabios. Sydney Sweeney fue captada en el set durante el rodaje, lo que generó expectativas sobre su aparición en la secuela. FOTOS: AP

La escena de la actriz fue eliminada por decisión creativa, pese a haber sido grabada junto a Emily Blunt

Apenas se realizó la premiere estelar de ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ y ya hay nuevos datos sobre la ambiciosa secuela de Fox y Disney, cuyos responsables decidieron eliminar la aparición especial de Sydney Sweeney de la historia que está por llegar a las salas de cine mexicanas.

La información fue dada a conocer por Variety y TMZ, medios estadounidenses que cubrieron la premiere mundial en Nueva York junto al elenco completo, encabezado por Anne Hathaway y Meryl Streep.

Hace meses, la estrella de ‘Inmaculada’ fue fotografiada en el set de la película durante el verano pasado, por lo que se dedujo que probablemente estaba filmando un cameo para la esperada secuela.

¿QUÉ PASÓ CON SYDNEY SWEENEY?

Según Reforma, una fuente explicó a Entertainment Weekly que el cameo de Sweeney habría ocurrido casi al inicio de la película, pero finalmente fue eliminado por una “decisión creativa”.

En la escena que no llegará a la audiencia, Sydney se interpretaba a sí misma en una breve aparición, siendo vestida por el personaje de Emily Blunt en una secuencia de aproximadamente tres minutos.

“La escena no encajaba estructuralmente con el resto de la secuencia. El equipo de la película agradeció su participación, por lo que la decisión de eliminarla fue difícil”, señaló la publicación.

SU ESTRENO EN MÉXICO

Otro de los cameos que tendrá el filme es el de Lady Gaga, quien además interpreta la canción principal, ‘Runway’, junto a la ganadora del Grammy, Doechii.

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La secuela de ‘El Diablo Viste a la Moda’ llegará a los cines de Saltillo el próximo 20 de abril. La película fue dirigida por David Frankel y escrita por Aline Brosh McKenna. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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