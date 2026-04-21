Niegan ruptura de Ángela Aguilar y Christian Nodal tras ola de rumores

No paran las acusaciones, los chismes y los rumores en torno a la pareja conformada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, y en medio de la tormenta por una supuesta separación surgen nuevos elementos que mantienen en duda la duración de su relación. Y es que el viernes, el periodista Gustavo Adolfo Infante fue el primero en dar a conocer la presunta ruptura de la pareja, al asegurar que el cantante de ‘Botella Tras Botella’ ya se había salido del domicilio que ambos compartían Sin embargo, Jomari Goyso, periodista y amigo cercano de Ángela, desmintió las afirmaciones de Infante. “El fin de semana hablé con ellos, están en su casa felices, o sea, no sé; eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví”, afirmó.

¿QUÉ DIJO PEPE AGUILAR DE CHRISTIAN NODAL? Mientras en redes sociales suena con fuerza que Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados, Pepe Aguilar, padre de la cantante, evitó responder cuando fue cuestionado por Ventaneando sobre si su hija y su yerno se encontraban aún juntos. El intérprete, quien asistió a un evento de equitación en la Ciudad de México, se limitó a decir que no era vocero de Ángela.

El conductor de Univisión insistió en que la pareja se encontraba en un buen momento y que solo se estaban tomando un tiempo de las redes sociales y de la vida pública. “Hay una era en la que es importante desconectarse, porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y, obviamente, se apoyan en una trayectoria de sus vidas”, expresó.

LA ÚLTIMA POLÉMICA Antes de la desaparición de ambos de redes sociales, se hizo viral la postura de Nodal en contra de su propio video ‘Un vals’, debido a que la modelo que protagoniza el proyecto musical luce, para el público, como una combinación entre Ángela y su expareja Cazzu. Fue a raíz de esa experiencia que ‘El Forajido’ reveló que no tiene los derechos de su nombre o imagen, y trascendió que el dueño de su marca, imagen y decisiones creativas es su padre. (Con información de El Universal)

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