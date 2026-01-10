Captan a Emma Watson llegando de vacaciones a Jalisco
La estrella de Harry Potter se ha mantenido alejada del ojo público y de nuevos proyectos cinematográficos
Aunque se encuentra lejos de la carrera cinematográfica y de la vida pública como celebridad, y enfocada en su preparación académica, Emma Watson fue reconocida a su llegada a Puerto Vallarta, Jalisco, aparentemente para descansar y disfrutar del turismo.
La actriz británica, quien alcanzó fama mundial por dar vida a ‘Hermione Granger’ en la saga ‘Harry Potter’, fue captada recientemente en el destino jalisciense, confirmando una vez más su afinidad por México.
De acuerdo con información de Reforma, Watson fue vista en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Vestía un suéter gris y pantalón de mezclilla, y estaba acompañada por un guía turístico, manteniendo un perfil bajo durante su arribo a tierras jaliscienses.
¿QUÉ PASÓ CON EMMA WATSON?
La protagonista del live action de ‘La Bella y la Bestia’ se mostró discreta a su llegada y estuvo a punto de pasar desapercibida; sin embargo, algunos fans lograron reconocerla y captar fotografías y videos, los cuales rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.
Esta no es la primera vez que la actriz visita el destino turístico. En enero de 2023, Watson ya había sido vista recorriendo las calles del puerto, disfrutando del clima cálido y de la hospitalidad mexicana. En aquella ocasión, testigos señalaron que la protagonista de Mujercitas se mostró amable y accesible, firmando algunos autógrafos y agradeciendo las muestras de cariño, aunque siempre cuidando su privacidad.
Algunos seguidores aseguraron que se hospedó en Punta Mita, uno de los destinos favoritos de celebridades internacionales, donde fue vista realizando compras, practicando yoga y disfrutando de momentos de descanso, lejos del ruido mediático.