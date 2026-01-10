Recomendación de Cine en Casa: ‘La Vecina Perfecta’

Mediante cámaras corporales de la policía, llamadas al 911 y archivos oficiales, se muestra cómo Susan Lorincz, una mujer blanca de casi 60 años, acumuló durante meses quejas por el ruido y el comportamiento de los hijos de su vecina, una mujer afroamericana de 35 años y madre de cuatro hijos. Lo que inicia como fricciones cotidianas expone tensiones más profundas y desemboca en un desenlace irreversible con implicaciones sociales de gran alcance en Estados Unidos.

Inició el 2026. El Gobierno de Estados Unidos intervino en Venezuela con una política de justiciero políticamente correcto a escala mundial para arrestar a Nicolás Maduro e iniciar en conversación, nuevamente, las dudas de quien está al tanto de la nación más poderosa del mundo: nada más y nada menos que Donald Trump, convirtiéndose en uno de los líderes más polémicos globalmente.