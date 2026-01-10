Recomendación de Cine en Casa: ‘La Vecina Perfecta’

A seis años del inicio de la pandemia, el mundo enfrenta un escenario profundamente atrapado en ideales, donde las tensiones raciales y políticas han empeorado

Mediante cámaras corporales de la policía, llamadas al 911 y archivos oficiales, se muestra cómo Susan Lorincz, una mujer blanca de casi 60 años, acumuló durante meses quejas por el ruido y el comportamiento de los hijos de su vecina, una mujer afroamericana de 35 años y madre de cuatro hijos. Lo que inicia como fricciones cotidianas expone tensiones más profundas y desemboca en un desenlace irreversible con implicaciones sociales de gran alcance en Estados Unidos.

Inició el 2026. El Gobierno de Estados Unidos intervino en Venezuela con una política de justiciero políticamente correcto a escala mundial para arrestar a Nicolás Maduro e iniciar en conversación, nuevamente, las dudas de quien está al tanto de la nación más poderosa del mundo: nada más y nada menos que Donald Trump, convirtiéndose en uno de los líderes más polémicos globalmente.

Seis años atrás, un antes y un después marcó al mundo contemporáneo: la pandemia. Dicho suceso funcionó como una forma de ver el nuevo mundo, marcado por la ausencia en las calles y en la vida cotidiana. Esto sumado al refuerzo notable de la polarización que incluye la concentración extrema del pensamiento izquierdo - derecho y la presencia de homicidios basados en leyes de defensa propia que aumentó estadísticamente, apuntadas hacia homicidios contra personas afroamericanas.

A seis años del inicio de la pandemia, el mundo enfrenta un escenario profundamente atrapado en ideales, donde las tensiones raciales y políticas han empeorado. Más allá de relatar el crimen, el documental analiza el papel de leyes como Stand Your Ground, así como la paranoia y los prejuicios que influyen en decisiones tomadas en segundos para invitar a reflexionar sobre cómo conflictos mínimos pueden escalar hasta la tragedia cuando se junta el miedo, el racismo y un sistema legal injusto, revelando raíces estructurales de la violencia cotidiana.

¿Dónde?: Netflix

Directora: Geeta Gambhir

Año: 2025

Duración: 98 minutos

Calificación: 85/100

