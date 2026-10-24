Chuck Berry, Charly García y los Hombres G

La semana pasada fue de festejos para el rock internacional, empezando porque el domingo se cumplió el que habría sido el centenario del natalicio de uno de los pioneros del rock and roll: Chuck Berry.

Nacido el 18 de octubre de 1926 en la ciudad de St. Louis, Missouri, bajo el nombre de Charles Edward Anderson Berry, Chuck Berry, como se le conoció en todo el mundo, adquirió de manera más que merecida el apodo de “Padre del Rock and Roll” al redefinir y desarrollar el rhythm and blues hasta convertirlo en uno de los principales elementos que dieron forma al género. Así lo demuestran clásicos como “Maybellene” (1955), “Rock and Roll Music” (1957) y su himno “Johnny B. Goode” (1958), que llegó a nuevas generaciones gracias a su inclusión tanto en la banda sonora como en uno de los momentos clave del clásico ochentero de ciencia ficción “Volver al futuro”.

Aunque el apodo de “Rey del Rock” se le adjudica al también cantautor estadounidense Elvis Presley, Berry es considerado el “Padre” del género, no tanto por haber nacido casi una década antes que Presley, sino porque, aunque ambos surgieron de manera simultánea, Berry es considerado el gran arquitecto musical, compositor y pionero de la guitarra eléctrica que definió el vocabulario del género (como puede verse, de hecho, en “Volver al futuro”). Y aunque en la revista Rolling Stone quedó en el quinto lugar de su lista de “Los Inmortales”, después de Elvis, “Johnny B. Goode” es considerada por la misma publicación como la mejor canción de guitarra del rock.

Siguiendo con esa línea, hacia el fin de semana quien estuvo de manteles largos, a pesar de haber llevado una vida rocanrolera más heavy que Berry (quien falleció a los gloriosos 90 años de edad) y el propio Elvis (lo cual ya es decir mucho), fue el no menos icónico rockero argentino Charly García, al cumplir 75 años de vida. Nació bajo el nombre de Carlos Alberto García Moreno el 23 de octubre de 1951 en Buenos Aires, Argentina, y en México llegó, junto a sus compatriotas de Soda Stereo, a brillar en todo su esplendor a partir de la explosión del movimiento conocido como “Rock en tu idioma”, en los años 80, hasta la fecha. ¡Muchas felicidades!

Para terminar, y siguiendo con el movimiento de “Rock en tu idioma”, aunque se estrenó en Netflix a inicios de septiembre pasado a nivel mundial, vale mucho la pena pregonar que desde entonces se encuentra en su catálogo el muy recomendable documental “Los mejores años de nuestra vida”, de la banda de rock española Hombres G. La producción dedica una buena parte de su contenido a México, donde el grupo triunfó precisamente desde los años 80, cuando aterrizó como parte de aquella ola de rock and roll en español, hasta llenar el estadio GNP de la CDMX con 65 mil espectadores en abril del año pasado e influir en artistas como Alejandro Sanz y Carin León.