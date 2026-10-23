Kristyan Ferrer cuestiona la meritocracia en ‘Contra el huracán’

Kristyan Ferrer considera que el éxito individual pierde sentido cuando se construye de espaldas a los demás. En una industria donde la fama y los reconocimientos suelen convertirse en sinónimos de realización personal, el actor mexicano prefiere cuestionar las estructuras sociales que determinan quiénes tienen privilegios y quiénes deben arriesgarlo todo para sobrevivir. Ganador del Premio Ariel por ‘Los minutos negros’, Ferrer ha construido una trayectoria que incluye películas como ‘Sin nombre’, ‘El infierno’ y ‘600 millas’, así como la serie ‘Las muertas’. Ahora protagoniza ‘Contra el huracán’, dirigida por Jorge Michel Grau, una producción inspirada en las experiencias de dos sobrevivientes del huracán Otis, que devastó Acapulco en octubre de 2023. En la cinta interpreta a Candi, quien, junto a su medio hermano Wirpul (Benny Emmanuel), queda atrapado en altamar cuando una tormenta se transforma en un huracán devastador. Sin embargo, detrás de la lucha por sobrevivir, Ferrer encuentra una historia sobre las clases sociales y las relaciones de poder.

“Algo que me gustó del guion es cómo muestra a esta élite que, justamente por vivir a distancia de la gente que trabaja para ellos, los ve como una mercancía o como un accesorio”, explica en entrevista con Showroom. Los hermanos representan dos maneras de entender el mundo. Wirpul es un joven disciplinado que asciende de marinero a capitán y cree en el esfuerzo como vehículo de movilidad social. Candi, en cambio, es un hombre de barrio que observa con escepticismo las promesas del trabajo y la obediencia. “Wirpul está muy enredado en toda la ideología del mérito, de subir y de escalar. Es una persona que ya no necesita ser explotada porque se explota a sí misma”, sostiene Ferrer, quien considera que ambos personajes permiten mostrar cómo funciona un sistema profundamente desigual.

EL MITO DEL MÉRITO En ‘Contra el huracán’, las diferencias sociales no desaparecen frente a la tragedia. Mientras algunos poseen embarcaciones, otros arriesgan sus vidas para proteger propiedades ajenas mediante una práctica conocida como velar, que consiste en vigilar los barcos para evitar que choquen entre sí. “Cuando tú ya ves a las personas que trabajan para ti como un accesorio o como una mercancía, es que los ves como un objeto y no te importa si viven o mueren”, afirma. Para el actor, esa relación también se sostiene mediante la creencia de que cualquiera puede alcanzar el éxito si trabaja lo suficiente, independientemente de sus condiciones de origen.

“Me gustaba que estuviera inmersa la pregunta sobre cómo hemos ido creyendo esta idea del mérito. Tanto el de arriba, que se genera su propia mentira de que está ahí por su propio trabajo, como el de abajo, que aspira constantemente a querer estar arriba”. Y advierte: “Desafortunadamente, muchas veces la ambición de querer estar arriba es para someter a los que están abajo”. Ferrer considera que estas contradicciones forman parte de un capitalismo que ha llevado al extremo la competencia y el individualismo. Frente a ello, encuentra en la película una pregunta que considera fundamental. “Creo que la película plantea algo mucho más importante, más allá del mérito de los que deberían estar arriba o de los que deberían estar abajo, que es el bien común. ¿Por qué no pensar formas de vivir mucho más horizontales?”.

UNA TRAGEDIA QUE EXIGE RESPETO La responsabilidad de interpretar una historia inspirada en hechos reales estuvo presente desde el comienzo. Ferrer recuerda la angustia que experimentó cuando perdió la comunicación durante varios días con un amigo que se encontraba en Acapulco. “Veías las imágenes en televisión y no podías creer lo que estaba realmente pasando. Sobre todo porque te pones a pensar que las zonas de mayor riesgo son las económicamente más marginadas”, recuerda. Aunque el elenco conoció a Marlon y Jonathan, los sobrevivientes que inspiraron la película, el objetivo nunca fue reproducir literalmente sus personalidades, sino construir personajes de ficción que permitieran abordar la tragedia con sensibilidad.

“Siempre hay una responsabilidad. Uno tiene que tomar el proyecto de la manera más seria posible. Claro que estaban los nervios, pero no nada más por parte de los actores, sino por los escritores, el director y la producción”. Ese respeto también influyó en las decisiones creativas. Originalmente, Candi tendría momentos de humor más pronunciados, pero Ferrer y Grau decidieron moderarlos para evitar que la tragedia perdiera su dimensión humana.

El rodaje, además, representó un desafío físico y emocional. Los protagonistas recibieron clases de natación y trabajaron con cañones de agua, ventiladores gigantes y movimientos simulados de una embarcación a punto de naufragar. “Teníamos que entrar en un estado de emergencia y eso también cansa físicamente. Nos pedían que realmente nos hiciéramos de un lado al otro para que se sintiera que el barco estaba en descontrol”, relata

EL CINE COMO POSTURA POLÍTICA Después de una carrera que lo ha llevado a trabajar con cineastas como Luis Estrada, Gabriel Ripstein y Cary Fukunaga, Ferrer entiende su oficio como una oportunidad para provocar preguntas sobre la sociedad. “Siempre voy a pensar que las películas tienen una posición política, porque estás mostrando una mirada del mundo”, asegura. Aunque reconoce que no todas las producciones responden exactamente a sus convicciones, procura involucrarse en historias que dialoguen con sus inquietudes sociales.

No se trata de ser un juez moral en el púlpito de la moralidad. Simplemente decir: esto es lo que yo veo, esto es lo que yo opino y probablemente también me puedo equivocar”.

“No se trata de ser un juez moral en el púlpito de la moralidad. Simplemente decir: esto es lo que yo veo, esto es lo que yo opino y probablemente también me puedo equivocar”. Su reflexión alcanza también a una industria donde el reconocimiento individual suele ocupar el centro de las aspiraciones profesionales. “En la posmodernidad estamos viviendo cómo se ha elevado al individuo a la mayor categoría y eso es bastante peligroso. Hoy me parece bastante irresponsable hablar sobre el éxito personal, solo del éxito personal. ¿Dónde han quedado los otros?”.