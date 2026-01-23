Chusi, el DJ saltillense que reinventó el pop y hoy conquista escenarios internacionales

Aunque radica en Monterrey desde hace algunos años para consolidarse e incursionar de lleno en el mundo de la producción y la mezcla musical, Chusi no deja de ser talento saltillense: de esos que salen de casa para cumplir sus sueños y dejar huella en el entretenimiento. En charla con VMÁS, el DJ habló sobre los planes con los que arranca 2026, la experiencia que lo ha llevado a nuevas colaboraciones y producciones, así como el intenso 2025 que vivió, marcado por presentaciones constantes.

UN AÑO QUE LO CAMBIÓ TODO ¿Cómo fue el año en proyectos y lanzamientos? Creo que 2025 fue el año que lo cambió todo. En realidad, esto empezó a finales de 2024, cuando comencé con los remixes, covers y versiones de canciones de pop en español, sobre todo dosmileras, con esa última vibra noventera que todavía existía en el pop de aquella época. A finales del año pasado, Shakira compartió un remix que hicimos de Las de la Intuición, junto a mi amigo Carlos, y a partir de ahí cambió todo. Cambió mi vida. Llevo prácticamente un año sin parar de girar por todo México, por algunos países de Latinoamérica e incluso me llevó hasta Madrid; ya he ido un par de veces. Ha sido un año muy cool”. Aunque la pieza musical fue compartida por la estrella colombiana, el DJ saltillense llevaba años trazando su meta y trabajando para consolidarse dentro del género, incluso fuera de casa, ante la falta de oportunidades.

PULIR EL TALENTO ¿Cómo te enfrentaste a eso desde antes? Es picar piedra, tocar puertas... Claro. Lamentablemente, una gran parte fue venirme a Monterrey. Hoy hay más oportunidades en Saltillo de las que había hace seis años, cuando me vine para acá. Con la pandemia, los artistas se volvieron digitales: ahora los descubres por plataformas, TikTok, Instagram o Spotify. Cada vez es menos común conocer artistas en persona o a través de la televisión y la radio.

Recordó que, aunque Saltillo no era una “tierra fértil” para comenzar su carrera, siempre contó con el apoyo de los suyos y del público local. “La ciudad conmigo siempre se portó muy bien. Siempre tuve espacios donde tocar, donde hacer fiestas. Para lo que hacía en ese entonces, fui muy feliz en Saltillo, pero llegó un punto en el que entendí que lo que seguía ya no iba a ser suficiente ahí. Es algo que he platicado con muchos amigos artistas que siguen en Saltillo: hay mucho talento, más disqueras, promotoras y lugares para presentarse, pero siempre llega el momento en el que tienes que salir”. “Hay que mejorar y el talento, cuando lo tienes, hay que pulirlo. Incluso Monterrey se queda corto comparado con Ciudad de México. Si lo pensamos como en Estados Unidos, solo CDMX se acerca a ciudades como Nueva York o Los Ángeles, con escenas enormes que impulsan cualquier nicho musical o artístico”.

LA CANCIÓN VIRAL Una reinterpretación de Cada Que, del grupo jalisciense Belanova, lo colocó nuevamente en el radar y lo consolidó como uno de los DJs mexicanos más populares desde mediados de 2025. La canción fue bien recibida tanto por los fans de la agrupación como por nuevos oyentes que se dieron la oportunidad de descubrir su música. Sobre esta canción, que es de las más virales en la cultura pop en español. ¿Cómo fue elegirla? Ya habíamos hecho algo parecido con ‘Las de la Intuición’ y ‘Ni Una Sola Palabra’, así que íbamos persiguiendo ese mismo resultado: conectar con la gente. En específico, ‘Cada Que’ salió porque mi amiga —quien canta este cover y también es una DJ súper talentosa— es muy fan de Belanova. Un día, tocando juntos en un antro, puse Belanova y dijimos: ‘vamos a hacer Belanova’.

LO QUE VIENE Cuéntame sobre tus colaboraciones y lo que sigue... Tengo un par de canciones originales con Labibe. Por lo menos una ya está programada para salir; las demás siguen en proceso. Para el próximo año estamos buscando hacer más música original. Los remixes te ayudan a conectar más rápido con la gente porque son canciones conocidas, pero la idea final es crear algo completamente propio y que la gente conecte con eso. ¿Cuál es el mayor reto en este nuevo proyecto? Conectar con la gente y crear una comunidad alrededor de lo musical, lo conceptual y todo el contenido que se genera.