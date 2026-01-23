Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

+ Seguir en Seguir en Google
Show
/ 23 enero 2026
    Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
    Costoso. Los precios oficiales para los conciertos de BTS en la Ciudad de México oscilan entre mil 767 y 17 mil 782 pesos mexicanos, ya con cargos incluidos. FOTO: YOUTUBE

Este 24 de enero se realizará la venta general a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que los boletos disponibles en preventa se agotaran

La locura, la emoción y la desesperación por formar parte del regreso de BTS a México parecen haber alcanzado niveles inesperados, luego de que se reportara que algunos boletos en reventa han llegado a ofertarse hasta en 130 mil pesos.

Las entradas para los tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros se agotaron en aproximadamente 75 minutos durante el primer día de preventa, situación que dejó a miles de fans sin boleto en esta etapa.

Mientras algunos seguidores celebraron en redes sociales haber conseguido entradas entre risas y lágrimas, muchos otros continúan en la búsqueda de un ticket para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA BTS?

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook regresan debido a su hiatus por el servicio militar. Sin embargo, mientras miles de fans intentaban asegurar entradas a través de Ticketmaster, en plataformas como StubHub ya se ofrecen boletos desde 11 mil 700 pesos en zonas de visibilidad media, con incrementos progresivos que dependen de la ubicación.

En áreas mejor posicionadas, los precios se disparan hasta cerca de 19 mil 700 pesos, mientras que las localidades platino llegan a publicarse en casi 80 mil pesos. En el caso de algunas zonas de gradas, los boletos han sido ofertados por más de 130 mil pesos.

La situación se replica en otras páginas de reventa como Viagogo, donde las entradas se ofrecen desde aproximadamente 10 mil pesos y pueden alcanzar hasta los 60 mil pesos, cifras que contrastan de manera notable con los precios oficiales anunciados por Ocesa y Ticketmaster.

Además, en redes sociales como Facebook y X también circulan anuncios que ofrecen boletos a costos aparentemente menores. No obstante, aceptar este tipo de tratos representa un mayor riesgo, ya que al preguntar por qué entradas de zonas como Naranja B se venden entre 6 y 7 mil pesos, algunos vendedores únicamente responden que cuentan con “conexiones”, lo que ha encendido alertas entre los fans ante posibles fraudes.

LA ESPERANZA MUERE AL ÚLTIMO

La presencia de boletos en plataformas de reventa ha provocado inconformidad entre los seguidores del grupo, quienes han manifestado su descontento en redes sociales, calificando la situación como injusta y exhortando a no participar en este tipo de prácticas.

Pese a que las preventas de los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México se marcaron como agotadas, aún existe una oportunidad para quienes no lograron adquirir entradas.

TE PUEDE INTERESAR: Guerra sin fin: hermano de Daniel Bisogno arremete contra Pati Chapoy por acusaciones

De acuerdo con la información difundida, los precios oficiales para los conciertos de BTS en la Ciudad de México oscilan entre mil 767 y 17 mil 782 pesos mexicanos, ya con cargos incluidos, lo que evidencia una diferencia considerable entre la venta primaria y los precios manejados en la reventa. (Con información de Reforma y El Universal)

Google News

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en Google News.

Síguenos para recibir todas las noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Conciertos
Espectáculos
Viral

Localizaciones


México

Organizaciones


BTS

Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El informador incómodo

El informador incómodo
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
Elementos de la Fiscalía de Michoacán mantienen las investigaciones tras confirmar que los cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a una familia reportada como desaparecida en Morelia.

Cuerpos calcinados hallados en Zinapécuaro corresponden a familia desaparecida en Morelia
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales Castillo al FBI, como parte del reforzamiento de las operaciones conjuntas entre México y Estados Unidos.

García Harfuch confirma detención y entrega de Ryan Wedding y Alejandro Rosales al FBI
Cita. El Together Tour 2026 marcará el esperado regreso de Harry Styles a los escenarios mexicanos este verano.

Harry Styles regresa a México en 2026: fechas, preventas y todos los detalles
El tenor Carlos Alberto Velázquez participará como solista invitado en el homenaje orquestal al Divo de Juárez.

‘Juan Gabriel Sinfónico’: Camerata de Coahuila revive al Divo de Juárez en el Teatro Nazas de Torreón
Emiliano Muñoz, delantero mexicano de 15 años, deja el Atlético San Luis para integrarse a la cantera del Atlético de Madrid, confirmando el creciente interés europeo por el talento juvenil de México.

¿Quién es Emiliano Muñoz?... la joya mexicana de 15 años que fichó con el Atlético de Madrid