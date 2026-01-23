Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

La locura, la emoción y la desesperación por formar parte del regreso de BTS a México parecen haber alcanzado niveles inesperados, luego de que se reportara que algunos boletos en reventa han llegado a ofertarse hasta en 130 mil pesos. Las entradas para los tres conciertos programados en el Estadio GNP Seguros se agotaron en aproximadamente 75 minutos durante el primer día de preventa, situación que dejó a miles de fans sin boleto en esta etapa. Mientras algunos seguidores celebraron en redes sociales haber conseguido entradas entre risas y lágrimas, muchos otros continúan en la búsqueda de un ticket para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA BTS? RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook regresan debido a su hiatus por el servicio militar. Sin embargo, mientras miles de fans intentaban asegurar entradas a través de Ticketmaster, en plataformas como StubHub ya se ofrecen boletos desde 11 mil 700 pesos en zonas de visibilidad media, con incrementos progresivos que dependen de la ubicación. En áreas mejor posicionadas, los precios se disparan hasta cerca de 19 mil 700 pesos, mientras que las localidades platino llegan a publicarse en casi 80 mil pesos. En el caso de algunas zonas de gradas, los boletos han sido ofertados por más de 130 mil pesos.

La situación se replica en otras páginas de reventa como Viagogo, donde las entradas se ofrecen desde aproximadamente 10 mil pesos y pueden alcanzar hasta los 60 mil pesos, cifras que contrastan de manera notable con los precios oficiales anunciados por Ocesa y Ticketmaster. Además, en redes sociales como Facebook y X también circulan anuncios que ofrecen boletos a costos aparentemente menores. No obstante, aceptar este tipo de tratos representa un mayor riesgo, ya que al preguntar por qué entradas de zonas como Naranja B se venden entre 6 y 7 mil pesos, algunos vendedores únicamente responden que cuentan con “conexiones”, lo que ha encendido alertas entre los fans ante posibles fraudes.

LA ESPERANZA MUERE AL ÚLTIMO La presencia de boletos en plataformas de reventa ha provocado inconformidad entre los seguidores del grupo, quienes han manifestado su descontento en redes sociales, calificando la situación como injusta y exhortando a no participar en este tipo de prácticas. Pese a que las preventas de los tres conciertos de BTS en la Ciudad de México se marcaron como agotadas, aún existe una oportunidad para quienes no lograron adquirir entradas.