20 años de Harry Potter: ¡Alohomora, al mundo mágico con 20 datos sorprendentes!

Sin duda, estas semanas habrá una buena cantidad de personas emocionadas por celebrar el 20 aniversario de Harry Potter, y Warner Bros. no quiere decepcionarlos. La plataforma de streaming, HBO Max, anunció el relanzamiento de la saga completa de Harry Potter con material adicional, como una entrevista con el director Chris Columbus, donde cuenta no sólo divertidas anécdotas que surgieron durante la producción de esta primera película, sino también escenas que fueron eliminadas y hazañas que nos invitan a adentrarnos aún más en el universo fantástico de Potter.

11. Las escenas que filmaron del fantasma Peeves, tuvieron que ser eliminadas porque el filme duraba 3 horas.

12. Cuando Neville recibe la Recordadora, la cual se pone roja en cuanto la toca, probablemente lo que olvidó fue su bata, porque es el único estudiante que no la trae puesta.

13. La película obtuvo 968 millones de dólares, siendo la tercera película con más ganancias de la historia (seguida por ‘Titanic’ y ‘The Lord of the Rings: The Return of the King’).

14. Richard Harris aceptó el papel de Albus Dumbledore, porque su nieta le advirtió que no le volvería a hablar si no lo hacía.

15. Las velas del gran salón estaban sujetadas con cables e hilos para que parecieran que flotaban, pero debido a un incidente, tomaron la decisión de hacerlas digitalmente para las próximas entregas.