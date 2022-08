Hace 80 años, la muerte de la madre de Bambi por parte de un cazador marcó un precedente en el cine de animación infantil, debido a que fue la primera vez que se mostraba este tema al público infantil.

En su momento Walt Disney defendió la idea de que la muerte también debería estar presente en sus relatos: “No creo que haya que aligerar los hechos para los niños, tanto en la vida como en el cine”, explicó, según el libro “Los archivos de Walt Disney”.

En tanto, Bambi cuenta la historia de cómo ese pequeño cervatillo vive con su madre en el bosque haciendo nuevos amigos como el conejo Thumber, la mofeta Flower y la cervatilla Faline, y al mismo tiempo va aprendiendo importantes lecciones de su madre.

Cuando la madre fallece, Bambi se va a vivir con su padre, The Great Prince of the Forest convirtiéndose tiempo después en un ciervo joven y fuerte, que hace todo posible por el amor de su vida Faline, la cierva que conoció de pequeño y se enfrenta a su peor enemigo, el hombre.

Por su parte, la idea del proyecto emergió de la mano del cineasta Sidney Franklin, quien compró en 1933 los derechos del libro “Bambi. Historia de una vida en el bosque” (1923) (“Bambi. Eine Lebensgeschichte aus dem Walde”), del escritor austriaco Félix Salten. Franklin platicó sobre la posibilidad de hacer una película animada con Walt Disney.

Tras un largo proceso, en 1937, Disney contactó con Franklin con el propósito de comprarle los derechos cinematográficos de “Bambi” y contratarlo para que colaborara en la adaptación del guion.

Este sería el segundo filme de su estudio después de “Snow White”, sin embargo debido a la complejidad de reflejar los movimientos de los animales con total fidelidad la retrasó cinco años.

Al estudio arribaron dos cervatillos con el fin de que durante los siguientes años, los animadores pudieran ser observados, estudiados y dibujados en todas sus fases de crecimiento, así también en su forma de moverse. Gran parte del embrujo de los fondos y los personajes fue gracias al artista chino Tyrus Wong.

A pesar de los esfuerzos y el trabajo que pusieron tanto Disney como su equipo y del gran presupuesto, “Bambi” no fue bien recibida por el público. Los críticos censuraron el carácter duro de su narración y la consideraron en aquel entonces no apta para los niños.

Si bien, la mímica de los protagonistas que estaba basada en gestos de niños reales consiguió embelesar a los espectadores, algunos expertos consideraron extrema la dulcificación de los animales.