$!Emma Stone habla con VANGUARDIA sobre su cambio de imagen para la cinta ‘Bugonia’

Definitivamente, el estilo del cine que protagoniza Emma Stone no es el mismo desde que ganó su primer Oscar con La La Land. Inclinándose por las historias más diferentes como el segundo Oscar que le otorgó ‘Poor Things’, este año se postula con otras dos opciones distintas como el rol de Louise en ‘Eddington’ que presentó en el Festival de Cannes y el más reciente de ‘Bugonia’ que también había pasado por el Festival de Venecia, además de contar con el mismo director Yorgos Lanthimos del Oscar de ‘Poor Things’. ¿Si nos remontamos a los roles que nunca te hubieran nominado al Oscar... Te acuerdas la primera prueba de casting que tuviste que pasar como actriz? Mi primera prueba de casting fue a los 15 años, en una competencia donde buscaban a la (nueva) Familia Partridge. Me aceptaron pero no terminó en ningún lado. Cuando gané la competencia, filmamos el episodio piloto. Y eso fue todo, porque trataron de filmar una serie de TV que nunca se hizo. ¿En aquel entonces, llegaste a pensar que no ibas a poder conseguir otro trabajo como actriz? No, pero yo me había entusiasmado demasiado, en medio de la competencia. Era como un programa de reality que generó algo especial en mi mente... demasiadas esperanzas, al vivir en un hotel, para aparecer en el show todas las semanas. Y al final sentí que me lo habían robado.

¿Después de trabajar tantos años como actriz, te pones del lado del espectador al momento de filmar o analizar tus personajes? Supongo que por ahí pasa el mayor desafío... No es que no piense en la gente que va a verme en el cine, pero prefiero no pensar demasiado en eso, como actriz, porque me genera más dudas. Prefiero confiar en el director. Pero también me interesa saber lo que pensará la gente si ven la misma película por segunda vez. Con dos historias distintas, en ‘Eddington’ Emma Stone tenía el personaje central de la historia en base a un rumor sobre un aborto por haber quedado embarazada a los 16 años, con el intendente de la ciudad, rodeada de una teoría de conspiración. Mientras tanto, en ‘Bugonia’ es una ejecutiva secuestrada por otra teoría de conspiración mucho más complicada, donde alguien (Jesse Plemons) asegura que ella realmente es una extraterrestre que invadió nuestro planeta. Lo único cierto es que a la hora de volver a competir por el Oscar, no hay teoría de conspiración que valga. ¿El hecho de haber ganado dos premios Oscars ejerce alguna influencia en el siguiente personaje que vas a aceptar? No sé... Con Jesse (Plemons) estaba hablando el otro día que al momento de leer el guion te das cuenta enseguida cómo se siente. Es algo que sabemos en las primeras 20 o 30 páginas, hay alguna voz que te habla, sin saberlo, como si supieras cómo va a terminar la historia.

¿Qué es lo primero que evalúas al momento de aceptar un personaje como el de Eddington o Bugonia? Todo empieza con el guion, para sentirme confiada en empezar algo nuevo. Y después, tiene también que ver la gente con la que voy a trabajar, porque ellos son bastante importantes para el resto de mi trabajo. Y no creas que todo empieza como lo ves en el cine... El título de Bugonia era otro, porque está basado en otra producción de cine coreana que se llamó ‘Save the Green Planet’ (Salva al Planeta Verde). Y fue un buen cambio, porque el título era un spoiler total de la historia. ¿Habías visto la versión original coreana, antes de leer el nuevo guion de Bugonia? Por suerte nunca había visto ‘Green Planet’ porque el guion me pareció demasiado interesante, por la forma en que iba y venía, planteando la duda si todo es cierto o no, si mi personaje es lo que dice que es... o el otro personaje tiene razón, con tanta violencia que genera o las conclusiones que genera. Me sorprendió por completo, me pareció emocionante y muy divertida la historia. ¿Es cierto que además del mismo director Yorgos Lanthimos, con ‘Bugonia’ volvieron a filmar con el mismo equipo de filmación, como el iluminador, el sonidista o camarógrafo? Sí, sí, con Jesse Plemons también habíamos filmado ‘Kinds of Kindness’. Y por eso fue todo tan interesante... Me encanta trabajar con Yorgos Lanthimos y el mismo equipo de trabajo. Me hacen sentir totalmente segura. Es gente en quien puedo confiar, además de divertirnos cuando estamos todos juntos. Es algo muy raro pero también hermoso para el mundo del cine. Y es por eso que también acepté enseguida. Recién después leí el guion y me pareció increíble. La historia es tan graciosa, pero una total locura, con muchísima tensión entre mi personaje y el de Jesse Plemons. Me cautivó todo, desde el primer momento.

¿Cómo reaccionaste cuando viste que en el guion tenías que afeitarte la cabeza por completo? Fue el mejor desafío... en la versión original coreana también se había afeitado la cabeza, en la historia. Se supone que así es como los extraterrestres se comunicaban con la nave espacial madre. Era parte de la historia. Tenía que hacerlo. Pero yo también quise hacerlo todo en cámara, como se ve en el cine. Y obviamente, no fue una escena que pudimos repetir. ¿Te avisaron de semejante requisito, antes de mandarte el guion? No, no, no necesitaron decirme nada, porque figuraba en el libro. Pero después le hice prometer a Yorgos (el director) que él también se iba a afeitar la cabeza. Nunca lo filmamos, pero el día anterior a mi escena, yo misma lo afeité a Yorgos, en el estudio. Y él cumplió también su promesa, porque lo mantuvo tan corto como yo, mientras Jesse (Plemons) se puso micro extensiones para tener el pelo todavía más largo que lo normal. ¿El vestuario esconde también alguna clave detrás de la historia? Creo que fue una conversación que tuvieron con la diseñadora de vestuario y el director, donde querían ir cambiando los colores. Empezaron con los del final que obviamente no podemos contar, con un color donde pudiera contar el fin de la historia. El color plateado de Teddy tiene que ver con la protección de frecuencia electromagnética... porque le preocupa que yo tenga radioactividad. Y por supuesto, al menos mi vestuario es totalmente ambientalista, hecho todo a mano con cables soldados. Y muchos de los trajes fueron tejidos también a mano en Londres, con cabello de caballo y lana tejida a máquina. Hasta en una fábrica de Suiza crearon kilómetros de materiales que después pintaron a mano.

¿Cómo fue la preparación previa, los ensayos, antes del rodaje? Por lo general solemos ensayar bastante cuando filmamos con Yorgos, pero esta vez no tuvimos tiempo. Estábamos promocionando ‘Kind of Kindness’ cuando nos estábamos preparando para esta producción. Y lo bueno es que viajábamos con Jesse (Plemons) y Yorgos, juntos, todo el tiempo. Nos sentíamos lo suficientemente cómodos, como si nunca hubiéramos dejado de filmar juntos. Apenas tuvimos que asegurarnos que sabíamos bien nuestros diálogos, sin tener que pasar por un período donde todo se podía haber visto como algo nuevo. ¿La falta de ensayos es mejor o peor, para una actriz? Bueno, para ser justa, los ensayos tampoco son tan necesarios a veces. Es como un juego. Lo importante es saber lo que vamos a decir. Por ahí pasan también los ensayos, como un ejercicio donde podamos construir la confianza entre los actores. Y en este caso hubiera sido muy tonto, porque ya nos conocíamos lo suficiente. Es como si los actores fuéramos un montón de barcos y el director es la orilla... todos salimos con botes, para volver a la orilla. Y lo digo así, porque salir solos con un barco es la parte donde Yorgos también nos deja navegar con nuestra propia creatividad. Y nos ahogaríamos sin una orilla (Risas). Tiene que haber una bolla, un faro que nos guíe. ¿Después de haber trabajado tantas veces con el mismo director Yorgos Lanthimos, con personajes tan extraños... hay algún límite, algo en particular que te negarías a filmar con él? Es una pregunta difícil. Al menos hasta ahora, todo lo que hicimos estaba en el guion. Cada película es diferente. Si hay algo que no haría... no lo sé. Hay un millón de cosas que no haría, pero supongo que lo hablaríamos, antes, entre nosotros.