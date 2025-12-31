¡Histórico! Zootopia 2 se convierte en la película animada más taquillera de Disney
La secuela de Zootopia 2 alcanzó una recaudación global de 1,460 millones de dólares y superó a Frozen 2 como el mayor éxito en la historia de la animación de Disney
Zootopia 2 hizo historia en la taquilla mundial al convertirse oficialmente en la película animada más taquillera de Disney, luego de alcanzar mil 460 millones de dólares en ingresos globales.
Con esta cifra, la producción de Walt Disney Animation Studios superó el récord que mantenía Frozen 2 desde 2019, consolidándose como el mayor fenómeno comercial del estudio en el terreno de la animación.
El éxito de Zootopia 2 se construyó a partir de un sólido estreno en Norteamérica y un desempeño extraordinario en mercados internacionales.
China fue uno de los territorios clave para alcanzar la marca histórica, aportando una parte sustancial de la recaudación total, mientras que Europa y América Latina mantuvieron cifras consistentes durante varias semanas en cartelera.
La secuela, que retoma el universo presentado en la cinta original de 2016, logró conectar tanto con nuevas audiencias como con los seguidores de la primera entrega.
El regreso de Judy Hopps y Nick Wilde, junto con una expansión del mundo de Zootopia y nuevas líneas narrativas, impulsó el interés global y fortaleció el rendimiento en salas.
Con este resultado, Zootopia 2 se suma al exclusivo grupo de películas animadas que han superado la barrera de los mil millones de dólares, pero lo hace como el título más exitoso en la historia de Disney Animation, en un contexto donde la industria cinematográfica continúa su recuperación total tras los años de menor asistencia global.
El récord reafirma el poder de las franquicias animadas de Disney y su capacidad para dominar la taquilla internacional, marcando un nuevo referente comercial para futuras producciones del estudio.