“Soldier Songs”, película de ópera sobre el trauma de guerra se encamina al los premios Grammy

La partitura palpitante y amplificada de Little mezcla rock con formas clásicas y minimalistas y abre y cierra con repetidos estallidos de percusión que suenan como explosiones distantes.

“Donde normalmente habría fotos del baile de graduación, había fotos de graduados que ahora eran reclutas, amigos en uniforme con ametralladoras”, dijo Little. “Fue realmente impactante para mí. No lo entendí. Me costó entender hacer esa elección. El ejército se sentía muy lejano a mí personalmente”.

Decidió entrevistar y grabar a antiguos compañeros de clase que habían combatido en Irak y Afganistán, así como a familiares veteranos de Vietnam o la Segunda Guerra Mundial. Sus recuerdos formaron la base de su libreto y sus voces reales están entretejidas en la partitura de la ópera.

“Lo primero que escuché fue: ‘Sabes, nunca he hablado de esto’”, dijo Little. “Así que la pieza se convirtió en la dificultad de hablar sobre la experiencia”.

Desde que se estrenó en 2006, “Soldier Songs” se ha presentado en una variedad de montajes con considerable éxito. Pero cuando llegó la pandemia y presentarla en vivo se volvió imposible, Opera Philadelphia decidió convertirla en una película para su canal de streaming.

“Es como muchos proyectos que surgieron de la crisis de COVID”, dijo Marc Scorca, presidente y director ejecutivo de Opera America, “a medida que la gente descubrió cómo podían seguir siendo creativos y promover la forma de arte para aquellos que lo aman, pero no podían ir a los cines”.

