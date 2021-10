“The Many Saints of Newark”, precuela de “Los Soprano” está hecha para sus fans

La muerte en la vida real del gran James Gandolfini en 2013 acabó con las esperanzas de aclarar esa duda, pero David Chase , el creador y productor ejecutivo de “The Sopranos” , ha mantenido la serie enigmáticamente viva con una nueva precuela cinematográfica, “ The Many Saints of Newark” (“Los santos de la mafia”) .

Un problema aquí es el tiempo, algo con lo que obviamente juega la película. “The Many Saints of Newark” se estrena 14 años después de que “The Sopranos” terminó y quizá eso es demasiado tarde para cualquiera, incluso para los fans más fervientes . El cerebro se agota tratando de conectar los rostros nuevos con los viejos.

Un magnífico Leslie Odom Jr. interpreta a Harold McBrayer, un cobrador de bajo nivel que pronto tratará de tener su propia pandilla. Ray Liotta da vida maravillosamente no a uno sino a dos personajes: el padre de Dickie de ojos apagados y también el tío filosófico y encarcelado de Dickie. Si eres fan de “ The Sopranos ” sabrás que Dickie Moltisanti no aparece en la serie de HBO y verás por qué.

Hay que reconocer a “The Many Saints of Newark”, con un guion de Chase y Lawrence Konner, y dirigida por el asiduo de la serie Alan Taylor, por intentar abordar la violencia generacional, el racismo estructural y abrir una historia para agregar algo más que italo-estadounidenses disparándose entre sí mientras comen platos de gabagool (capicola), un embutido parecido al salami.

Pero no es suficiente. Tony es tan misterioso al final de “The Many Saints of Newark” como en el abrupto final de “The Sopranos”. Quizás así deba ser. Quizás haya espacio para otra precuela.

“The Many Saints of Newark”, un estreno de New Line Cinema, tiene una clasificación R (que requiere que los menores de 17 años la vean acompañados de un padre o tutor) de la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos (MPAA, según sus siglas en inglés) por su fuerte violencia, lenguaje perverso, contenido sexual y algo de desnudez. Se estreno en cines y HBO Max. Duración: 120 minutos. Dos estrellas y media de cuatro.