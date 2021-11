¡Ya hay reventa! Hasta 400 mil pesos por un boleto para ‘Spider-Man: No Way Home’

¡Spider-Man lo está haciendo! El superhéroe de Marvel está rescatando a la industria del cine, o al menos eso parece. Este lunes, México no fue el único país afectado con el colapso que provocó la preventa de boletos para “Spider-Man: No Way Home”, en Estados Unidos también pasó el mismo fenómeno (allá se estrenará el 17 de diciembre). Complejos de cine como AMC, Cinemark y Regal también tuvieron fallas en sus páginas para la compra de boletos y muchos optaron por hacer fila de manera presencial.

De acuerdo al portal SDP Noticias, la preventa habría logrado una recaudación de más de 16 millones de dólares, aproximadamente 349 millones de pesos tan solo en Estados Unidos en menos de 24 horas. Sin duda, un fenómeno que no se veía desde la preventa de “Avengers: Infinity War” o “Avengers: Endgame”, incluso se ha reportado que en varios países que se han agotado los boletos, y los fanáticos han tenido que optar por la reventa, la cual también ha roto su propio récord.