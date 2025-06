‘Cocinan’ live action de Bratz y Kim Kardashian sería la villana del filme

¿DE QUÉ TRATARÁ LA PELÍCULA DE BRATZ?

Hasta el momento, los detalles de la trama se mantienen en secreto, sin embargo estarían involucradas las personalidades de cada una de las muñecas que han sido referentes en la moda por sus lanzamientos y colaboraciones con marcas de lujo.

Por el momento el único nombre oficial es del de Kim Kardashian, quien actualmente produce y protagoniza The Fifth Wheel, comedia de Netflix dirigida por Eva Longoria, además de formar parte de la serie dramática All Is Fair, creada por Ryan Murphy para Disney+ y que estrenará en octubre en México. (Con información de Reforma)