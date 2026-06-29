$!Como un ‘Héroe’ Enrique Iglesias es aclamado en el Fan Fest Monterrey 2026

El cansancio y el calor que sufrieron miles de fanáticos para ver a Enrique Iglesias valieron la pena porque el astro español ofreció un concierto memorable en el marco del Fan Fest que se celebra en las instalaciones del Parque Fundidora. El artista salió a escena a las 20:15 horas y de inmediato se apoderó de un escenario en donde fue aclamado por 110 mil personas, de acuerdo con la cifra de los organizadores. Con ese aspecto juvenil que lo caracteriza, a pesar de que ya rebasa los 50 años, el cantante salió al escenario para interpretar en primera instancia ‘Súbeme la Radio’ y ‘I´m a Freak’.

La respuesta de la concurrencia no se hizo esperar para el artista que cautivó lo mismo a mujeres maduras que a chavitas que lo vieron por primera vez en acción. ‘Papito’, ‘Quiero’ y “Enrique hermano, ya eres mexicano” fueron entre otros los gritos que lanzó la concurrencia al artista que también interpretó en su set list “Be With You”, otro de sus éxitos. El concierto que ofreció fue en inglés y español, pero su sola presencia bastó para llenar el escenario y emocionar a una concurrencia conformada por personas de todas las edades.

Como teloneros tuvo a Santos Bravo que tras una breve actuación dejaron el escenario para el cantante de 51 años que tiene la energía y vitalidad de un jovencito. Vestido de negro, luciendo su delgada figura y con su inseparable gorra, el español se encargó de conquistar a una audiencia futbolera que disfrutó de su show en el que también incluyó los éxitos “Bailamos” y “Cuando Me enamoro”. El artista habló poco, pero buscó la cercanía con el público ya que descendió para colocarse en un escenario un poco más pequeño en donde saludó de mano y se dejó querer por las presentes.

Otro de los éxitos que también incluyó fue “Loco”. El cantante demostró su cariño por el pueblo de México y besó una bandera que le entregaron y también se puso un sombrero norteño. Uno de sus hits que no podía faltar fue ‘Héroe’ con el cual el público acabó por rendirse a sus pies. No podía haber un cierre mejor que con ‘I Like it’. Posteriormente, en sus redes sociales Enrique compartió un video de lo vivido en Monterrey en donde se aprecia a la gran multitud que lo acompañó en su presentación del domingo por la noche.

Otras de las figuras de corte internacional que ha estado en el Fan Fest Monterrey 2026 son Chayanne e Imagine Dragons que también tuvieron una arrolladora respuesta por parte de la concurrencia que acude a las instalaciones del Parque Fundidora para seguir la transmisión de los partidos del Mundial de Fútbol. Monterrey es una de las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo junto con Guadalajara y la Ciudad de México.

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