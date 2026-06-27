¡Sigue el drama! Logra Brad Pitt una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie

Este fin de semana se confirmó que Brad Pitt logró una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Château Miraval, en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014 y por el que el actor solicita una millonaria indemnización.

La expareja de actores, que solicitó el divorcio en 2016, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales, y este caso sobre la venta del château se ha prolongado durante cinco años, por lo que el conflicto entre ambas partes sigue sin resolverse.

El objeto del litigio es la venta, por parte de Jolie, de su participación en los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, operación que se realizó cuando ya no eran pareja.