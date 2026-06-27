¡Sigue el drama! Logra Brad Pitt una victoria en la batalla legal con Angelina Jolie
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Un tribunal de California ordenó que los compradores de la participación de la actriz declaren sobre la controvertida venta de la propiedad en Francia
Este fin de semana se confirmó que Brad Pitt logró una victoria en la larga batalla legal que mantiene con Angelina Jolie por la venta del Château Miraval, en Francia, el lugar donde se casaron en agosto de 2014 y por el que el actor solicita una millonaria indemnización.
La expareja de actores, que solicitó el divorcio en 2016, ha protagonizado una complicada separación en los tribunales, y este caso sobre la venta del château se ha prolongado durante cinco años, por lo que el conflicto entre ambas partes sigue sin resolverse.
El objeto del litigio es la venta, por parte de Jolie, de su participación en los viñedos que rodean la finca al Grupo Stoli en 2021, operación que se realizó cuando ya no eran pareja.
¿QUÉ PASÓ CON BRAD PITT?
Fue el Tribunal Superior de California el que le dio la razón a Pitt al ordenar que los compradores de la participación de su exesposa testifiquen sobre cómo se llevó a cabo aquella venta.
El actor siempre consideró ilícita la operación, ya que, según sostiene, al vender su parte la actriz rompió un acuerdo mediante el cual ambos se comprometieron a no vender sus acciones sin el consentimiento del otro.
Pitt demandó a Jolie en este caso por 35 millones de dólares en concepto de daños.
A lo largo de esta batalla legal, la actriz ha acusado a su exmarido de intentar silenciarla y de utilizar la demanda para encubrir errores de los que, según ella, fue responsable durante su matrimonio.
UNA RELACIÓN ‘EXPLOSIVA’
Pitt y Jolie coincidieron durante el rodaje de la película de acción ‘Mr. & Mrs. Smith’, que se estrenó en 2005, el mismo año en que Pitt se separó de Jennifer Aniston.
Su romance se hizo público poco después. Se casaron en 2014 y, tras una tormentosa relación, un juez los declaró oficialmente solteros en 2019, aunque el acuerdo de divorcio no se concretó hasta finales de 2024. Ambos comparten la custodia de sus seis hijos.