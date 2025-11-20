Compite Argentina por el Oscar con otro buen drama legal

Hace quince días mencionamos en estos espacios en relación a las nominaciones de los premios Gotham a lo mejor en cine independiente del 2025 la más reciente película de la cineasta Nia Dacosta: “Hedda”.

Producida por Amazon MGM Studios y estrenada en la plataforma de Prime Video el pasado 29 de octubre, “Hedda” es la tercera colaboración en la filmografía de DaCosta con su actriz fetiche Tessa Thomspon después de su ópera prima “Little Woods” (2018) y la cinta de superhéroes “The Marvels” (2023) la cual, situándose justo entre ambas, dio a Tessa una nominación a los mencionados premios Gotham a la Mejor Actuación Protagónica del 2025 por el personaje que da título a la cinta basada en la pieza teatral del aclamado dramaturgo Henrik Ibsen “Hedda Gabler” sobre una arpía de la aristocracia que recuerda al personaje de Glenn Close en “Relaciones Peligrosas”.

Pues resulta que el fin de semana pasado la misma plataforma de streaming realizó el estreno mundial de “Belén”, el segundo largometraje de la actriz argentina Dolores Fonzi luego de su aclamada ópera prima del 2023 “Blondi” (también disponible en el catálogo de Prime) y que fue seleccionada por la Academia de su país para representar a Argentina en la próxima entrega del Oscar para la terna de Mejor Película Extranjera en la cual compite por tanto contra la más reciente película de su ex pareja, el actor mexicano Gael García Bernal, con la representante por primera vez de las Filipinas con la épica “Magallanes”, del director filipino Lav Díaz.

Pero volviendo a “Belén”, Dolores Fonzi no deja de sorprender al no solo dirigir sino protagonizar interpretando a la abogada Soledad Deza la historia real de Julieta (Camila Plaate), una mujer que en el año del 2014 acude al área de emergencias de un hospital de la ciudad argentina de San Miguel de Tucumán en donde tras sufrir un aborto espontáneo no sólo es acusada del homicidio de su bebé sino condenada a una prisión hasta que la abogada Deza se hace cargo de su defensa en una batalla legal que desemboca en la legalización del aborto que se dio en aquel país del sur del continente hacia el año 2020.

“Belén” evidencia un poder judicial corrupto que no dista mucho del que encontramos en instituciones legislativas como la mexicana donde los jueces que se supone están en sus puestos para supuestamente defender y ver primeramente por el ciudadano común y corriente es el que menos les importa mientras no interfiera con sus compromisos sociales y políticos, y curiosamente tal y como sucede en la actualidad en México donde una presidenta mujer se jactó al asumir su envestidura que con ella “llegaron todas” cuando hay un mayor número de feminicidios y abusos contra las mujeres, “el caso Belén” sucedió en Argentina cuando lo presidía Cristina Kirchner.

Aunque “Belén” tiene la calidad suficiente para tomar la estafeta de las ganadoras del Oscar para Argentina en décadas pasadas a partir de “La historia oficial” (Luis Puenzo, 1985) y seguida por “El secreto de sus ojos” (Juan José Campanella, 2009) es muy probable se quede en el camino como ocurriera en fechas recientes con otro gran drama legal como lo fue “Argentina 1985” (Santiago Mitre, 2022) que también contendió por la estatuilla, pero aunque por el espinoso tema del aborto que es controversial y en medio de la “era Trump” hasta políticamente incorrecto en la Unión Americana, no demerita para nada su bienvenida e igualmente poderosa denuncia fílmica.

Comentarios a: galindo.alfredo@gmail.com; Threads: Alfredo Galindo; X: @AlfredoGalindo