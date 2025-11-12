¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Organizaciones
Mario, Luigi y la Princesa Peach se enfrentarán al ejército de ‘Koopa Jr.’; además, se presentó por primera vez a la ‘Princesa Rosalina’
Tras varios años de espera para conocer más sobre el universo de ‘Super Mario Bros’. La Película, este miércoles Universal Pictures, Nintendo e Illumination lanzaron el primer tráiler oficial de la esperada secuela.
En los primeros segundos del avance se observa a ‘Koopa’, aún en miniatura, atrapado en un diminuto castillo y “trabajando en su ira” a través de la pintura, una escena que combina humor y guiños al final de la primera cinta.
Entre las mayores sorpresas, el adelanto reveló la llegada de dos personajes clásicos y muy queridos por los fans: Rosalina, protagonista del videojuego Super Mario Galaxy, y Koopa Jr., quien asumirá un papel clave en la nueva historia junto a los entrañables ‘Mario’, ‘Luigi’ y la ‘Princesa Peach’.
¿CUÁNDO SE ESTRENA EN CINES?
La nueva entrega cinematográfica de Nintendo, titulada Super Mario Galaxy: La Película, llegará a las salas de cine el 3 de abril de 2026, convirtiéndose en una de las grandes apuestas animadas de la primavera.
Como en el videojuego original, la historia se desarrollará en el espacio cósmico, donde ‘Mario’ y sus amigos viajarán por distintos planetas enfrentándose a ‘Koopa Jr.’, quien intentará liberar a su padre, encarcelado en el Reino Champiñón.
La primera película se convirtió en un fenómeno mundial al recaudar 1,361 millones de dólares, de los cuales 574.9 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, y 785.9 millones del resto del mundo.
El éxito la consolidó como la película animada más taquillera de 2023 y la primera cinta basada en un videojuego en superar los mil millones de dólares en taquilla global.
TE PUEDE INTERESAR: ¡Como en 1987 en Saltillo, su voz aún convoca! Juan Gabriel reúne a 170 mil fans en el Zócalo con concierto histórico
DETRÁS DE LAS VOCES
El elenco original regresa con Chris Pratt como ‘Mario’, Anya Taylor-Joy como ‘Princesa Peach’, Charlie Day como ‘Luigi’, Jack Black como ‘Bowser’, Keegan-Michael Key como ‘Toad’ y Kevin Michael Richardson como Kamek.
A ellos se suman Brie Larson, quien dará voz a Rosalina, y Benny Safdie, que interpretará a ‘Koopa Jr.’, aportando nuevas dinámicas al elenco y ampliando el universo cinematográfico de Nintendo.