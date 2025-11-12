¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’

/ 12 noviembre 2025
    ¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’
    Aventura. Llevará a los icónicos personajes al espacio en una aventura galáctica encabezada por Mario, Peach, Rosalina y Koopa Jr.. FOTO: ESPECIAL

Mario, Luigi y la Princesa Peach se enfrentarán al ejército de ‘Koopa Jr.’; además, se presentó por primera vez a la ‘Princesa Rosalina’

Tras varios años de espera para conocer más sobre el universo de ‘Super Mario Bros’. La Película, este miércoles Universal Pictures, Nintendo e Illumination lanzaron el primer tráiler oficial de la esperada secuela.

En los primeros segundos del avance se observa a ‘Koopa’, aún en miniatura, atrapado en un diminuto castillo y “trabajando en su ira” a través de la pintura, una escena que combina humor y guiños al final de la primera cinta.

Entre las mayores sorpresas, el adelanto reveló la llegada de dos personajes clásicos y muy queridos por los fans: Rosalina, protagonista del videojuego Super Mario Galaxy, y Koopa Jr., quien asumirá un papel clave en la nueva historia junto a los entrañables ‘Mario’, ‘Luigi’ y la ‘Princesa Peach’.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN CINES?

La nueva entrega cinematográfica de Nintendo, titulada Super Mario Galaxy: La Película, llegará a las salas de cine el 3 de abril de 2026, convirtiéndose en una de las grandes apuestas animadas de la primavera.

Como en el videojuego original, la historia se desarrollará en el espacio cósmico, donde ‘Mario’ y sus amigos viajarán por distintos planetas enfrentándose a ‘Koopa Jr.’, quien intentará liberar a su padre, encarcelado en el Reino Champiñón.

La primera película se convirtió en un fenómeno mundial al recaudar 1,361 millones de dólares, de los cuales 574.9 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, y 785.9 millones del resto del mundo.

El éxito la consolidó como la película animada más taquillera de 2023 y la primera cinta basada en un videojuego en superar los mil millones de dólares en taquilla global.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Como en 1987 en Saltillo, su voz aún convoca! Juan Gabriel reúne a 170 mil fans en el Zócalo con concierto histórico

DETRÁS DE LAS VOCES

El elenco original regresa con Chris Pratt como ‘Mario’, Anya Taylor-Joy como ‘Princesa Peach’, Charlie Day como ‘Luigi’, Jack Black como ‘Bowser’, Keegan-Michael Key como ‘Toad’ y Kevin Michael Richardson como Kamek.

A ellos se suman Brie Larson, quien dará voz a Rosalina, y Benny Safdie, que interpretará a ‘Koopa Jr.’, aportando nuevas dinámicas al elenco y ampliando el universo cinematográfico de Nintendo.

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

