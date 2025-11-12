¡Con nuevos personajes! Estrena Nintendo el primer avance de ‘Super Mario Bros 2’

Tras varios años de espera para conocer más sobre el universo de ‘Super Mario Bros’. La Película, este miércoles Universal Pictures, Nintendo e Illumination lanzaron el primer tráiler oficial de la esperada secuela. En los primeros segundos del avance se observa a ‘Koopa’, aún en miniatura, atrapado en un diminuto castillo y “trabajando en su ira” a través de la pintura, una escena que combina humor y guiños al final de la primera cinta. Entre las mayores sorpresas, el adelanto reveló la llegada de dos personajes clásicos y muy queridos por los fans: Rosalina, protagonista del videojuego Super Mario Galaxy, y Koopa Jr., quien asumirá un papel clave en la nueva historia junto a los entrañables ‘Mario’, ‘Luigi’ y la ‘Princesa Peach’.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EN CINES? La nueva entrega cinematográfica de Nintendo, titulada Super Mario Galaxy: La Película, llegará a las salas de cine el 3 de abril de 2026, convirtiéndose en una de las grandes apuestas animadas de la primavera. Como en el videojuego original, la historia se desarrollará en el espacio cósmico, donde ‘Mario’ y sus amigos viajarán por distintos planetas enfrentándose a ‘Koopa Jr.’, quien intentará liberar a su padre, encarcelado en el Reino Champiñón.

La primera película se convirtió en un fenómeno mundial al recaudar 1,361 millones de dólares, de los cuales 574.9 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, y 785.9 millones del resto del mundo. El éxito la consolidó como la película animada más taquillera de 2023 y la primera cinta basada en un videojuego en superar los mil millones de dólares en taquilla global.