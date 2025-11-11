¡Como en 1987 en Saltillo, su voz aún convoca! Juan Gabriel reúne a 170 mil fans en el Zócalo con concierto histórico

No es una moda ni una etapa: la música de Juan Gabriel y lo que representa en la cultura pop mexicana y la música en español son, sin duda, un tesoro eterno. Así lo demostró su público el pasado fin de semana, cuando más de 170 mil personas acudieron al Zócalo capitalino para disfrutar de la proyección del concierto que el ‘Divo de Juárez’ ofreció en Bellas Artes en 1990. Y aunque el público de Saltillo en 1987 no alcanzó tal número, en VMÁS recordamos aquella noche en que Juan Gabriel conquistó el palenque de la Feria de la Ciudad, dejando una huella imborrable entre los coahuilenses.

Llenar el Zócalo de la CDMX, sin estar vivo y con un concierto que ya todos vimos mil veces, es algo que solo Juan Gabriel podría lograr. pic.twitter.com/XBzdVEgLkG — ALBERTO (@alberto__roma) November 9, 2025

LOGRO POR STREAMING De acuerdo con cifras compartidas por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y Netflix, organizadores del evento gratuito, más de 170 mil fanáticos del intérprete de “Abrázame muy fuerte” se dieron cita para revivir la magia de aquel concierto histórico. La proyección del espectáculo —en el que Juan Gabriel lució su emblemático traje de lentejuelas doradas y negras, acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional de México— coincidió con el estreno de la serie documental “Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero”, dirigida por María José Cuevas para Netflix. En esta producción, la vida del artista es narrada con sus propias palabras y con imágenes inéditas de su archivo personal. En su primera semana, la serie se posicionó como la más vista en México y alcanzó el sexto lugar global con 1.8 millones de visualizaciones y 7.4 millones de horas reproducidas.

EN NÚMEROS El evento superó los 70 mil asistentes que en 2024 acudieron al Zócalo para ver la proyección del concierto Mis 40 en Bellas Artes (2013), realizado para celebrar sus cuatro décadas de trayectoria. En vida, Juan Gabriel también se presentó en ese mismo escenario antes del Grito de Independencia de 2013, reuniendo a más de 70 mil personas, según cifras oficiales. La función de 2025 reunió a familias completas, imitadores, vendedores de afiches y admiradores de todas las edades, y concluyó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la noche en honor al Divo.

EN SALTILLO, FUE UN REY En 2016, tras conocerse su fallecimiento, el columnista Tavo Neto recordó en esta casa editorial la noche en que vio por primera vez a Juan Gabriel en vivo, conquistando el Palenque de la Feria de Saltillo. “Un buen número de saltillenses nos dimos cita en el Palenque de la Feria de Saltillo de 1987, cuando ese escenario recibía a figuras como Vicente Fernández, Lucha Villa, José José, Lupita D’Alessio y otros de ese calibre”, escribió.

Solo Juan Gabriel le puede doler bonito a miles de mexicanos. 🇲🇽 ¡Esta noche es histórica! ❤️#JuanGabrielEnElZócalo pic.twitter.com/gL8ntM7ZVt — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 9, 2025

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vamos por boletos? Proyectarán la película ‘El Desaire’ en festival de cine en Monterrey El intérprete de “Amor eterno” ofreció un espectáculo inolvidable con su energía inagotable y su dominio absoluto del escenario. “Subió con toda aquella energía incontenible, pero con la maestría que lo caracterizaba como el showman que era, a la manera de Elvis en sus mejores tiempos”, recordó Neto. Aquella presentación quedó grabada en la memoria de quienes lo vieron brillar en Saltillo: un artista completo, generoso y eterno. Hoy, casi cuatro décadas después, su legado sigue convocando multitudes y confirmando que Juan Gabriel fue, es y será el alma de México.