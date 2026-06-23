¡Con personaje gay! Debutará Romeo Beckham como actor en la película ‘Forty Love’

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    ¡Con personaje gay! Debutará Romeo Beckham como actor en la película ‘Forty Love’
    Proyecto. Romeo Beckham incursiona en la actuación con ‘Forty Love’, una cinta ambientada en el mundo profesional del tenis. FOTO: ESPECIAL/ INSTAGRAM@ROMEOBECKHAM

El hijo del futbolista y la empresaria ha trabajado durante varios años como modelo para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga

Lejos de los escándalos familiares y decidido a forjar una carrera propia en el mundo del entretenimiento, aparentemente sin vivir bajo la sombra de sus padres, Romeo Beckham dio una primera muestra de su faceta como actor con la primera imágen de la película ‘Forty Love’, dirigida por Pierre-Ange Carlotti, en la que interpretará a un personaje gay.

La noticia fue dada a conocer por Variety, medio que destacó el rumbo que está tomando la carrera del hijo de David y Victoria Beckham, ahora más allá del modelaje.

Según la información publicada, la historia se desarrolla en el mundo del tenis. En la producción, Beckham comparte créditos con Paul Kircher (‘El reino animal’), Guillaume Canet (‘Hundirse o nadar’) y Benjamin Voisin (‘El extraño’), además de contar con una aparición especial de la actriz francesa Catherine Deneuve. La banda sonora está a cargo de 070 Shake y Johan Lenox.

¿QUÉ PASA CON EL HIJO DE LOS BECKHAM?

La historia gira en torno a ‘Sacha Gallo’, una superestrella del tenis que entrena junto a su padre con el objetivo de conquistar un importante trofeo en París.

Sin embargo, la llegada de un nuevo y carismático rival, interpretado por Beckham, pone en duda todo lo que Sacha creía saber sobre la competencia, la ambición y sobre sí mismo.

La sinopsis del filme señala que “por primera vez, se enfrenta a un oponente de una naturaleza completamente diferente: el amor”, según la información divulgada por Variety. “Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya enfrentado en la cancha”.

HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS

Romeo, hijo de la leyenda del futbol David Beckham y de la diseñadora y excantante Victoria Beckham, ha trabajado durante varios años como modelo para marcas de lujo como Yves Saint Laurent y Balenciaga.

Carlotti escribió el guion de la película junto con Gaëlle Macé, entre cuyos trabajos destaca ‘Una vida privada’, de Rebecca Zlotowski, protagonizada por Jodie Foster.

Desde hace dos años, el distanciamiento y los conflictos con su hermano Brooklyn Beckham han generado titulares que también han involucrado a sus padres. Sin embargo, Romeo se ha mantenido al margen de la situación, al menos de manera pública. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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