Odín Dupeyrón trae a Saltillo ‘Veintidós Veintidós’, una comedia que invita a la reflexión

El teatro ha servido, a lo largo de la historia, para entretener y reflexionar desde el arte, y esta vez no será la excepción cuando el próximo 14 de abril se presente en el escenario del Teatro de la Ciudad Fernando Soler la obra ‘Veintidós Veintidós’, con la actuación estelar de Odin Dupeyrón. Junto a Odin se lucirá el talento de Erika Blenher, quien ofrece una demostración magistral de actuación con su personaje. “Muy contentos, pues es una historia que pega mucho y a la gente le mueve mucho, y entonces es muy padre ver las reacciones de la gente”, dijo el histrión en una charla con VMÁS.

¿QUÉ PASA CON LA OBRA DE TEATRO? El también director y guionista resaltó que hay nuevo público que ha podido hacer “click” con la historia y el trabajo de ambos. “Pues ha sido maravilloso. Miren, ya estamos cumpliendo 15 años con la obra de teatro; sigue funcionando, a la gente le sigue llegando. Tenemos nuevas generaciones que nos van a ver. Es una obra que funciona mucho porque habla de la condición humana; además de que es una historia entretenida y divertida, que mantiene a la gente entre la risa, el llanto y el shock. Es una obra que te mueve, te transforma”, explicó el experimentado actor.

¿Cuál podría ser el reto para ustedes que están en escena? “Yo creo que el reto es que se siga sintiendo natural, que la obra se perciba como si fuera la primera vez que sucede y que la gente la reciba de una manera fresca, a pesar de que lleva 15 años”. En la charla, el actor también resaltó el talento de Erika, con quien protagoniza esta historia. “El trabajo es de dos personas, somos dos actores en escena. La historia es de una mujer que, en una crisis de su vida, decide suicidarse y, cuando lo hace, se le presenta una persona —que soy yo— que la confronta con esa decisión. Es una comedia, una comedia de humor negro, fuerte, que como dices al principio te hace reflexionar. Es ahí donde se genera ese enlace con la audiencia”, explicó.

Los boletos están disponibles en el sitio Newticket, donde pueden adquirirse en tres localidades: VIP, Preferente y General. “El texto es para reflexionar, para divertirte, para entretenerte, para distraerte, para ponerte a pensar en cosas importantes, lejos del día a día que a veces nos absorbe”, agregó el actor.

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