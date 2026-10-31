Conquista Karol G como ‘Emily’ de Tim Burton

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    Conquista Karol G como ‘Emily’ de Tim Burton
    Disfraz. Karol G compartió parte del proceso detrás de su transformación, desde la preparación del maquillaje hasta el resultado final. FOTO: FACEBOOK@KAROLG

La estrella colombiana fue una de las que más llamó la atención por la producción detrás de su caracterización

Una vez más, Karol G acaparó la atención en redes sociales, y es que la colombiana eligió a uno de los personajes más queridos de la temporada: Emily, de ‘El cadáver de la novia’, de Tim Burton, con lo que demostró ser una entusiasta de las celebraciones de Halloween.

La Bichota acompañó la sesión de fotografías, en las que luce como el querido personaje, con un video en el que muestra el proceso de elaboración del maquillaje y el disfraz.

Karol G se encuentra en medio de su gira internacional ‘Viajando por el Mundo Tropitour’, con la que llegará próximamente a Monterrey, al Estadio BBVA, del 6 al 8 de noviembre, y al Estadio GNP Seguros, donde ofrecerá tres fechas más a partir del 14 de noviembre.

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Emily es la protagonista de ‘El cadáver de la novia’, cinta dirigida por Tim Burton y realizada con la técnica de animación stop motion. La película llegó a los cines el 23 de septiembre de 2005 y obtuvo una recaudación mundial aproximada de entre 117 y 118 millones de dólares, superando su presupuesto de 40 millones de dólares.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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