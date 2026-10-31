Conquista Karol G como ‘Emily’ de Tim Burton

Una vez más, Karol G acaparó la atención en redes sociales, y es que la colombiana eligió a uno de los personajes más queridos de la temporada: Emily, de ‘El cadáver de la novia’, de Tim Burton, con lo que demostró ser una entusiasta de las celebraciones de Halloween.

La Bichota acompañó la sesión de fotografías, en las que luce como el querido personaje, con un video en el que muestra el proceso de elaboración del maquillaje y el disfraz.