Paramount invertirá 30 mil millones de dólares en contenido tras compra de Warner Bros

El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, previó este viernes una inversión de 30 mil millones de dólares en contenido, por encima de competidores como Netflix y Disney, tras la adquisición de Warner Bros.

Ellison aseveró en una conferencia en Miami que “la compañía combinada”, con base en cifras de 2026, representa un negocio que genera 69 mil millones de dólares en ingresos, 18 mil millones de EBITDA (beneficio antes de intereses e impuestos) y “muy por encima de 10 mil millones de dólares en flujo de efectivo”.

”Y eso es mientras estás invirtiendo más de 30 mil millones de dólares en contenido. Para contextualizar eso, Disney invierte 22 mil millones y Netflix, 20 mil millones. Así que estaremos en una posición en la que invertiremos más que nuestros pares”, declaró el empresario en FII Priority, evento de inversores sauditas.