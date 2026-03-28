Paramount invertirá 30 mil millones de dólares en contenido tras compra de Warner Bros

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/ 28 marzo 2026
    Paramount invertirá 30 mil millones de dólares en contenido tras compra de Warner Bros
    Contenidos. David Ellison adelantó que la inteligencia artificial será clave en el desarrollo de futuros proyectos audiovisuales. FOTO: INTERNET

David Ellison asegura que la nueva compañía apostará fuerte por contenido y el uso de inteligencia artificial

El presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, David Ellison, previó este viernes una inversión de 30 mil millones de dólares en contenido, por encima de competidores como Netflix y Disney, tras la adquisición de Warner Bros.

Ellison aseveró en una conferencia en Miami que “la compañía combinada”, con base en cifras de 2026, representa un negocio que genera 69 mil millones de dólares en ingresos, 18 mil millones de EBITDA (beneficio antes de intereses e impuestos) y “muy por encima de 10 mil millones de dólares en flujo de efectivo”.

”Y eso es mientras estás invirtiendo más de 30 mil millones de dólares en contenido. Para contextualizar eso, Disney invierte 22 mil millones y Netflix, 20 mil millones. Así que estaremos en una posición en la que invertiremos más que nuestros pares”, declaró el empresario en FII Priority, evento de inversores sauditas.

PROCESO DE COMPRA

Sus declaraciones ocurren un mes antes de una reunión extraordinaria programada para el 23 de abril, en la que la junta de accionistas de la empresa Warner Bros. Discovery (WBD) votará sobre la propuesta de Paramount Skydance para adquirirla por 111 mil millones de dólares.

Se espera que el proceso de venta se finalice en el tercer trimestre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas de WBD y a las autorizaciones regulatorias, incluyendo la del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El proceso representa una victoria para Ellison, un magnate mediático cercano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien busca consolidar su influencia en los medios, pues ya dirige la empresa matriz de CBS, CBS News, Paramount Pictures, Paramount+, BET, Nickelodeon y otras cadenas.

”Es genial para la comunidad creativa. Crea más competencia. Construye otro increíble servicio robusto, lo que es realmente bueno para el consumidor y, obviamente, ofrece opciones”, aseguró el presidente de Paramount Skydance sobre la adquisición de Warner Bros.

¿HABRÁ CONTENIDO CREADO CON IA?

Por otro lado, en la conferencia FII Priority, Ellison argumentó que la inteligencia artificial (IA) “será un boom increíble para la industria” que “impactará a los medios de múltiples maneras”.

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”Es una herramienta increíble para los artistas, es una herramienta fenomenal para la comunidad creativa”, sostuvo. (Con información de EFE)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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