Construyen MrBeast y Eugenio Derbez una escuela en México

Una vez más, el popular creador de contenido MrBeast demostró que parte de lo que ha ganado económica y profesionalmente puede compartirse con quienes más lo necesitan. En su más reciente video celebró la construcción de 10 escuelas en diversos países, entre ellos México.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales por MrBeast y Eugenio Derbez, la escuela se edificó en el Estado de México, donde era necesaria la instalación de un nuevo edificio para albergar el nivel bachillerato.

“A veces, las historias más importantes no se cuentan... se construyen. Gracias, @MrBeast, por demostrar que cuando se quiere ayudar no hay fronteras. Me siento profundamente agradecido de poder sumarme a esta causa”, escribió el protagonista de La Familia P. Luche para dar a conocer el logro.