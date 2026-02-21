Construyen MrBeast y Eugenio Derbez una escuela en México
El creador de contenido compartió en su más reciente video de YouTube el proceso de construcción de 10 escuelas en distintos países, entre ellos México
Una vez más, el popular creador de contenido MrBeast demostró que parte de lo que ha ganado económica y profesionalmente puede compartirse con quienes más lo necesitan. En su más reciente video celebró la construcción de 10 escuelas en diversos países, entre ellos México.
De acuerdo con la información difundida en redes sociales por MrBeast y Eugenio Derbez, la escuela se edificó en el Estado de México, donde era necesaria la instalación de un nuevo edificio para albergar el nivel bachillerato.
“A veces, las historias más importantes no se cuentan... se construyen. Gracias, @MrBeast, por demostrar que cuando se quiere ayudar no hay fronteras. Me siento profundamente agradecido de poder sumarme a esta causa”, escribió el protagonista de La Familia P. Luche para dar a conocer el logro.
¿QUÉ HIZO MR BEAST EN MÉXICO?
Aunque no se especificó la fecha de inauguración, el plantel ya funciona como centro escolar. Además, según explicó el propio youtuber, contó con el apoyo de Fundación Televisa para la construcción de una cancha de fútbol destinada a los alumnos.
El edificio escolar y una oficina para la directora del plantel —quien anteriormente debía trabajar desde su automóvil estacionado— fueron levantados con la participación de MrBeast, Eugenio Derbez y más de 50 voluntarios.
“Muchas gracias por tu ayuda”, respondió el creador de contenido al mensaje de agradecimiento de Derbez.
El episodio, estrenado este sábado, ya alcanza casi 7 millones de visitas y suma miles de comentarios que celebran la acción social del youtuber y de las celebridades que se sumaron a la iniciativa.