Crece el universo ‘Bridgerton’: Anuncian la precuela sobre la joven ‘Lady Violet’

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    Crece el universo ‘Bridgerton’: Anuncian la precuela sobre la joven ‘Lady Violet’
    Historia. La nueva producción explorará la juventud de Violet Bridgerton y el romance que marcó su historia familiar. FOTO: FACEBOOK@NETFLIX

Netflix ya dio luz verde a una nueva miniserie derivada que contará la juventud de ‘Lady Violet’ y su historia de amor con ‘Edmund Bridgerton’, el vizconde y futuro patriarca de la familia

Parece que Netflix escuchó a sus fieles seguidores, ya que prepara una precuela de ‘Bridgerton’ sobre la juventud de Lady Violet y su romance con Edmund.

Esta nueva ampliación del universo, escrita por Shonda Rhimes, tendrá como eje principal el romance que hasta ahora solo había sido mencionado en la serie original.

Ruth Gemmell, quien interpreta a la matriarca viuda de los Bridgerton en la producción de Netflix, está vinculada al personaje adulto, mientras que la nueva historia se centrará en una etapa anterior de su vida y en el romance que marcó su historia familiar.

DETALLES DE LA SERIE

Al igual que ‘Queen Charlotte: A Bridgerton Story’, la nueva producción será una miniserie de Shondaland y tendrá a Shonda Rhimes como guionista, productora ejecutiva y co-showrunner, junto con Nicholas Nardini, con quien ya trabajó en la precuela protagonizada por Charlotte.

Este proyecto representa, además, el regreso de Rhimes como guionista principal de una serie desde ‘Queen Charlotte’, estrenada en 2023.

La historia de la joven Violet cuenta con material de origen en ‘Violet in Bloom’, una breve novela escrita por Julia Quinn que aborda precisamente el romance entre Violet y Edmund, por lo que la producción tendrá como referencia el universo literario que dio origen a la exitosa franquicia televisiva.

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Tom Verica, director y productor ejecutivo de ‘Queen Charlotte’, también regresará para ocupar esos mismos cargos en la nueva miniserie, mientras que Betsy Beers, productora de Shondaland, participará nuevamente como productora ejecutiva. (Con información de Reforma)

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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