Crece el universo ‘Bridgerton’: Anuncian la precuela sobre la joven ‘Lady Violet’

Parece que Netflix escuchó a sus fieles seguidores, ya que prepara una precuela de ‘Bridgerton’ sobre la juventud de Lady Violet y su romance con Edmund.

Esta nueva ampliación del universo, escrita por Shonda Rhimes, tendrá como eje principal el romance que hasta ahora solo había sido mencionado en la serie original.

Ruth Gemmell, quien interpreta a la matriarca viuda de los Bridgerton en la producción de Netflix, está vinculada al personaje adulto, mientras que la nueva historia se centrará en una etapa anterior de su vida y en el romance que marcó su historia familiar.