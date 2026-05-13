‘Criaturas luminosas’ y ‘Un poeta’

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Alfredo Galindo
por Alfredo Galindo

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Dos recientes estrenos en streaming destacan por las actuaciones de Sally Field y el talento del cineasta colombiano Simón Mesa Soto

Tal y como lo mencionamos en este mismo espacio a inicios de esta semana, el martes pasado dio inicio la edición número 79 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

En lo que esperamos la ceremonia de premiación, en la que el próximo sábado 23 subirán por sus respectivos reconocimientos los creadores cinematográficos cuya trayectoria fílmica alcanzará, a partir de entonces, un lugar preponderante, vale la pena mencionar cuando menos un par de recientes estrenos en streaming, donde somos testigos, por un lado, de la madurez profesional alcanzada en su más reciente trabajo por una actriz cuyo prestigio histriónico despuntó a partir de ganar el premio a la Mejor Actriz en 1979, triunfo que repitió más adelante también con su primer Oscar; y, por el otro, del surgimiento de un talento latinoamericano muy prometedor.

La primera recomendación puede encontrarse entre las películas más vistas de la plataforma Netflix desde el pasado fin de semana, cuando se estrenó a nivel mundial aprovechando el festejo del Día de las Madres. Se trata de “Criaturas luminosas” (“Remarkably Bright Creatures”), donde, aunque el narrador de la historia es un pulpo con la voz del prestigioso actor británico Alfred Molina (quien interpretó a Diego Rivera junto a Salma Hayek en la biopic “Frida”), la presencia que destaca es la de la primera actriz norteamericana Sally Field, cuya trayectoria fílmica despuntó después de ganar en Cannes por su papel protagónico en “Norma Rae” (1979).

Este filme, donde interpretó a una obrera sindicalista, posicionó a Sally Field como una actriz de primer nivel, que no tardó mucho tiempo en ganar, además de su primer Oscar por “Norma Rae”, un segundo por personificar a una viuda texana enfrentando los embates de la Gran Depresión en “Un lugar del corazón” (Robert Benton, 1984). Su versatilidad indiscutible en géneros como la comedia y el drama a lo largo de las últimas cuatro décadas, así como la química que consigue con sus coprotagonistas, hacen que su papel como otra viuda que trabaja como conserje en un acuario en “Criaturas luminosas” nos ofrezca un conmovedor melodrama con el sabor de aquellos clásicos.

La segunda recomendación puede encontrarse en el catálogo de HBO y se trata de “Un poeta”, segundo largometraje del cineasta colombiano Simón Mesa Soto, que, aunque se fue con las manos vacías tras no ganar alguno de los seis Premios Platino a los que recién estuvo nominada, se alzó merecidamente el año pasado en Cannes con el Premio del Jurado de la sección “Una Cierta Mirada”, por divertir y también sacudir al espectador a través de la historia de Óscar Restrepo (Ubeimar Ríos), un poeta de debut notable venido a menos, quien guía a una adolescente talentosa, aunque duda en exponerla al mundo poético, en lo que resulta un duro cuestionamiento al entorno cultural.

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Productor, Director y Guinista de cine. Columnista del periódico Vanguardia desde 1995, escribe sobre música, cine y televisión. Combina la pasión de escribir con la creación cinematográfica.

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