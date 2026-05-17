Voces icónicas del doblaje conquistan el Otakufest 2026 en Saltillo
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Actores de doblaje, cosplay, videojuegos y coleccionismo reunieron a cientos de fanáticos durante dos días de actividades dedicadas a la cultura geek
Una de las cartas fuertes de la edición 2026 del Otakufest fueron sus invitados de doblaje, quienes compartieron con los fanáticos experiencias, anécdotas y la magia de darle voz a personajes que perdurarán para futuras generaciones.
Por ejemplo, el sábado se presentaron Pepe Toño Macías y Arturo Mercado Jr., quienes hoy son referentes importantes en la industria. Mientras que este domingo Erika Langarica y Nycole González subieron al escenario para convivir también con el auditorio.
“A veces hasta diario me llega un mensaje con algo que estoy doblando, eso es algo muy loco, porque justo me pasa algo en la vida real y yo estoy como: ‘¿qué hago?’. De pronto ando pensando mil cosas y pasan, y bueno, digo: ‘estoy aprendiendo de aquí’”, dijo Nycole durante su turno al micrófono sobre la experiencia de llegar a las grabaciones.
UNA LABOR RESPETADA
“De pronto llego medio bajoneada y me toca algo; llego y de repente al personaje le toca decir sus chistes”, expresó Nicole al recordar momentos dentro de los estudios de grabación.
Uno de los momentos más especiales de la jornada sabatina fue cuando Pepe Toño Macías dio muestra de su talento al interpretar en vivo las diversas voces que han hecho reír a chicos y grandes, desde James, del Pokémon, hasta Deadpool, de Marvel.
Mientras las estrellas del doblaje compartían momentos y se tomaban fotografías con los fans y asistentes, otro sector del público permanecía en el área de videojuegos, donde las retas de Super Smash Bros. y Mario Kart se convirtieron en espacios de diversión y tensión.
Además, decenas de asistentes aprovecharon para fotografiarse caracterizados como sus personajes favoritos, demostrando que la pena quedó muy lejos y que este es un espacio que brinda confianza para disfrutar libremente de sus gustos.
Juguetes de animes y caricaturas, videojuegos, peluches de personajes favoritos, cards de idols del K-pop y hasta comida como ramen, hamburguesas y sushi no pudieron faltar en esta edición 18 del evento, mismo que cada año demuestra que los sueños pueden hacerse realidad, tanto para los organizadores como para los expositores, quienes encontraron en Saltillo un espacio ideal para acercar sus productos a los fans.