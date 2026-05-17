Voces icónicas del doblaje conquistan el Otakufest 2026 en Saltillo

Una de las cartas fuertes de la edición 2026 del Otakufest fueron sus invitados de doblaje, quienes compartieron con los fanáticos experiencias, anécdotas y la magia de darle voz a personajes que perdurarán para futuras generaciones.

Por ejemplo, el sábado se presentaron Pepe Toño Macías y Arturo Mercado Jr., quienes hoy son referentes importantes en la industria. Mientras que este domingo Erika Langarica y Nycole González subieron al escenario para convivir también con el auditorio.

“A veces hasta diario me llega un mensaje con algo que estoy doblando, eso es algo muy loco, porque justo me pasa algo en la vida real y yo estoy como: ‘¿qué hago?’. De pronto ando pensando mil cosas y pasan, y bueno, digo: ‘estoy aprendiendo de aquí’”, dijo Nycole durante su turno al micrófono sobre la experiencia de llegar a las grabaciones.