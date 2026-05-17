Voces icónicas del doblaje conquistan el Otakufest 2026 en Saltillo

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    Voces icónicas del doblaje conquistan el Otakufest 2026 en Saltillo
    Fiesta. Los invitados de doblaje convivieron con los asistentes entre fotografías, firmas y anécdotas sobre su trabajo en series y películas animadas. FOTO: OMAR SAUCEDO/ ISRAEL GARCÍA

Actores de doblaje, cosplay, videojuegos y coleccionismo reunieron a cientos de fanáticos durante dos días de actividades dedicadas a la cultura geek

Una de las cartas fuertes de la edición 2026 del Otakufest fueron sus invitados de doblaje, quienes compartieron con los fanáticos experiencias, anécdotas y la magia de darle voz a personajes que perdurarán para futuras generaciones.

Por ejemplo, el sábado se presentaron Pepe Toño Macías y Arturo Mercado Jr., quienes hoy son referentes importantes en la industria. Mientras que este domingo Erika Langarica y Nycole González subieron al escenario para convivir también con el auditorio.

“A veces hasta diario me llega un mensaje con algo que estoy doblando, eso es algo muy loco, porque justo me pasa algo en la vida real y yo estoy como: ‘¿qué hago?’. De pronto ando pensando mil cosas y pasan, y bueno, digo: ‘estoy aprendiendo de aquí’”, dijo Nycole durante su turno al micrófono sobre la experiencia de llegar a las grabaciones.

UNA LABOR RESPETADA

“De pronto llego medio bajoneada y me toca algo; llego y de repente al personaje le toca decir sus chistes”, expresó Nicole al recordar momentos dentro de los estudios de grabación.

Uno de los momentos más especiales de la jornada sabatina fue cuando Pepe Toño Macías dio muestra de su talento al interpretar en vivo las diversas voces que han hecho reír a chicos y grandes, desde James, del Pokémon, hasta Deadpool, de Marvel.

$!Visitantes acudieron realizando cosplay o disfrazados de sus personajes favoritos.
Visitantes acudieron realizando cosplay o disfrazados de sus personajes favoritos. FOTO: OMAR SAUCEDO

Mientras las estrellas del doblaje compartían momentos y se tomaban fotografías con los fans y asistentes, otro sector del público permanecía en el área de videojuegos, donde las retas de Super Smash Bros. y Mario Kart se convirtieron en espacios de diversión y tensión.

Además, decenas de asistentes aprovecharon para fotografiarse caracterizados como sus personajes favoritos, demostrando que la pena quedó muy lejos y que este es un espacio que brinda confianza para disfrutar libremente de sus gustos.

$!El área de consolas y maquinitas fue una de las que más recibió audiencia.
El área de consolas y maquinitas fue una de las que más recibió audiencia. FOTO: ISRAEL GARCÍA
https://vanguardia.com.mx/show/felices-25-anos-shrek-el-ogro-que-cambio-para-siempre-las-peliculas-animadas-GA20753014

Juguetes de animes y caricaturas, videojuegos, peluches de personajes favoritos, cards de idols del K-pop y hasta comida como ramen, hamburguesas y sushi no pudieron faltar en esta edición 18 del evento, mismo que cada año demuestra que los sueños pueden hacerse realidad, tanto para los organizadores como para los expositores, quienes encontraron en Saltillo un espacio ideal para acercar sus productos a los fans.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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